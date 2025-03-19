19 марта 2025

Reuters: Каллас предложит предоставить Украине 2 млн снарядов

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ЕС может поставить огромное количество снарядов Украине
ЕС может поставить огромное количество снарядов Украине Фото:
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Евросоюз (ЕС) хочет отправить на Украину 2 миллиона снарядов. С соответствующим предложением скоро выступит глава дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС, сообщает Reuters.

«Я собираюсь представить предложение европейским лидерам о поставке Украине двух миллионов единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов завтра на заседании Европейского совета», — цитирует агентство письмо Каллас. Согласно информации Reuters, Киев получит два миллиона снарядов, стоимостью в пять миллиардов евро.

Ранее Италия, Португалия и Испания выразили несогласие с подходом распределения затрат, основанного на валовом национальном доходе, предложенным Каллас. Эти страны предложили исследовать альтернативные методы поддержки Украины, включая возможность выпуска еврооблигаций.

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Евросоюз (ЕС) хочет отправить на Украину 2 миллиона снарядов. С соответствующим предложением скоро выступит глава дипломатии Кая Каллас на саммите ЕС, сообщает Reuters. «Я собираюсь представить предложение европейским лидерам о поставке Украине двух миллионов единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов завтра на заседании Европейского совета», — цитирует агентство письмо Каллас. Согласно информации Reuters, Киев получит два миллиона снарядов, стоимостью в пять миллиардов евро. Ранее Италия, Португалия и Испания выразили несогласие с подходом распределения затрат, основанного на валовом национальном доходе, предложенным Каллас. Эти страны предложили исследовать альтернативные методы поддержки Украины, включая возможность выпуска еврооблигаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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