Бастрыкин заинтересовался делом пермского подростка, на которого рухнул снег

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования ребенком из-за схода наледи в Лысьве (Пермский край). Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«По данным следствия, ребенок получил травмы в результате падения на него наледи с крыши жилого дома на улице Орджоникидзе в Лысьве», — в telegram-канале СК. По информации ведомства, пермскими следователями СК возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Инцидент произошел 15 марта. Подросток получил травму головы после схода наледи с крыши дома. Транспортировка подростка из Лысьвы, на которого рухнул снег, длилась три часа. Сейчас, по данным регионального минздрава, ребенок получает весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Его жизни ничего не угрожает. СК возбудил уголовное дело. По версии следствия, коммунальщики, обслуживающие дом по улице Орджоникидзе, 10, знали о необходимости чистки снега. Однако, несмотря на изменение погодных условий, они этого не сделали.
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