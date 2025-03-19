19 марта 2025

Трамп и Зеленский сделали совместное заявление о мире на Украине

Трамп и Зеленский выразили общее мнение о возможности достижения мира на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский согласился с Трампом
Зеленский согласился с Трампом Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский выразили общее мнение о возможности достижения мира на Украине. Эту информацию подтвердили госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Президенты договорились, что Украина и Соединенные Штаты будут совместно стремиться к завершению конфликта. Они также согласились, что под руководством президента Трампа можно достичь устойчивого мира», — передает слова политиков пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Трамп ранее выразил уверенность в достижении мирного соглашения на Украине во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером. Трамп добавил, что самое важное, что США намерены заключить сделку с Россией и Украиной

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В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский выразили общее мнение о возможности достижения мира на Украине. Эту информацию подтвердили госсекретарь США Марко Рубио и помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц. «Президенты договорились, что Украина и Соединенные Штаты будут совместно стремиться к завершению конфликта. Они также согласились, что под руководством президента Трампа можно достичь устойчивого мира», — передает слова политиков пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Трамп ранее выразил уверенность в достижении мирного соглашения на Украине во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером. Трамп добавил, что самое важное, что США намерены заключить сделку с Россией и Украиной
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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