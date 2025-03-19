19 марта 2025

В Белом доме заявили, что Байден спровоцировал яичный кризис в США

© Служба новостей «URA.RU»
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США столкнулись с рекордными ценами на яйца
США столкнулись с рекордными ценами на яйца Фото:

Экс-президент США Джо Байден виновен в яичном кризисе в стране. Его администрация убила перед своим уходом почти восемь миллионов кур по всей Америке, что вызвало перебои в поставках яиц и рост цен. Такое заявление в соцсети Х сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти восемь миллионов куриц перед инаугурацией Дональда Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен. Яичный кризис является кризисом Байдена», — написала Левитт.

По ее словам, сейчас президент Дональд Трамп вместе с министром сельского хозяйства страны Брук Роллинз пытаются решить эту проблему. Резкий рост цен на яйца в США случился из-за эпидемии птичьего гриппа.

Ранее администрацию Джо Байдена в неэффективном управлении обвинял вице-президент Джей Ди Вэнс. По его мнению, реальное руководство страной осуществляла супруга Байдена — Джилл.

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Экс-президент США Джо Байден виновен в яичном кризисе в стране. Его администрация убила перед своим уходом почти восемь миллионов кур по всей Америке, что вызвало перебои в поставках яиц и рост цен. Такое заявление в соцсети Х сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. «Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти восемь миллионов куриц перед инаугурацией Дональда Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен. Яичный кризис является кризисом Байдена», — написала Левитт. По ее словам, сейчас президент Дональд Трамп вместе с министром сельского хозяйства страны Брук Роллинз пытаются решить эту проблему. Резкий рост цен на яйца в США случился из-за эпидемии птичьего гриппа. Ранее администрацию Джо Байдена в неэффективном управлении обвинял вице-президент Джей Ди Вэнс. По его мнению, реальное руководство страной осуществляла супруга Байдена — Джилл.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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