Вице-президент США: страной управляла жена Байдена, пока тот спал

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал работу администрации США при руководстве экс-главы Джо Байдена. По словам Вэнса, страной по большей части руководила супруга Байдена, Джилл, пока сам президент отсыпался.
«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает», — заявил Вэнс в беседе с Fox News. Он добавил, что именно из-за Джо Байдена США оказались в бедственном экономическом положении. В частности, Вэнс указал на то, что дефицит в торговле страны достиг триллиона долларов, что является результатом неэффективного руководства предыдущей администрацией.
Джо Байден руководил США с 20 января 2021-го по 20 января 2025?года. Затем его на посту сменил Дональд Трамп. Новый руководитель неоднократно подчеркивал, что президентство Байдена обернулось полной катастрофой для страны.
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