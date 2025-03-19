19 марта 2025

Орбан заблокирует ускоренный прием Украины в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество
Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество Фото:

Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество, поскольку это очень дорого обойдется для каждой венгерской семьи. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я призываю венгров противодействовать этому, потому что перед нами будет выставлен новый чек, который придется оплачивать ежегодно. Членство Украины будет стоить каждой семье в Венгрии свыше 1200 евро. Я намерен блокировать вступление Украины в Евросоюз», — заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он также подчеркнул, что в Венгрии сейчас проходит референдум по вопросу возможного принятия Украины в ЕС. И призвал европейских лидеров воздержаться от каких-либо заявлений, пока будет определена позиция венгерского народа 

Орбан ранее предрек развал Европы. По его словам Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить.

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Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество, поскольку это очень дорого обойдется для каждой венгерской семьи. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Я призываю венгров противодействовать этому, потому что перед нами будет выставлен новый чек, который придется оплачивать ежегодно. Членство Украины будет стоить каждой семье в Венгрии свыше 1200 евро. Я намерен блокировать вступление Украины в Евросоюз», — заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ). Он также подчеркнул, что в Венгрии сейчас проходит референдум по вопросу возможного принятия Украины в ЕС. И призвал европейских лидеров воздержаться от каких-либо заявлений, пока будет определена позиция венгерского народа  Орбан ранее предрек развал Европы. По его словам Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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