Орбан заблокирует ускоренный прием Украины в ЕС

Венгрия на саммите ЕС выступит против приема Украины в сообщество, поскольку это очень дорого обойдется для каждой венгерской семьи. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Я призываю венгров противодействовать этому, потому что перед нами будет выставлен новый чек, который придется оплачивать ежегодно. Членство Украины будет стоить каждой семье в Венгрии свыше 1200 евро. Я намерен блокировать вступление Украины в Евросоюз», — заявил Орбан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Он также подчеркнул, что в Венгрии сейчас проходит референдум по вопросу возможного принятия Украины в ЕС. И призвал европейских лидеров воздержаться от каких-либо заявлений, пока будет определена позиция венгерского народа
Орбан ранее предрек развал Европы. По его словам Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить.
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