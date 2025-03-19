19 марта 2025

Орбан предрек развал Европы

Орбан: Европа развалится на глазах, если либералы останутся у власти в Брюсселе
© Служба новостей «URA.RU»
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Орбан сделал жесткое заявление
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Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это произошло на церемонии вручения премии Яноша Хуньяди вице-премьеру Италии Маттео Сальвини. 

«Прогрессивные расположились в Брюсселе. Если мы этого не изменим, Европа скоро развалится на наших глазах. Европе нужно новое руководство», — сказал Орбан. Трансляция выступления велась в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).

Сам Обран ранее предупреждал, что быстрое вступление Украины в ЕС приведет к серьезным последствиям для агропромышленного сектора и экономики Европы. Он предлагал провести референдум в Венгрии по поводу вступления Украины в Евросоюз. При этом Россия не препятствует желанию Киева стать членом ЕС, подчеркивал ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это произошло на церемонии вручения премии Яноша Хуньяди вице-премьеру Италии Маттео Сальвини.  «Прогрессивные расположились в Брюсселе. Если мы этого не изменим, Европа скоро развалится на наших глазах. Европе нужно новое руководство», — сказал Орбан. Трансляция выступления велась в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Сам Обран ранее предупреждал, что быстрое вступление Украины в ЕС приведет к серьезным последствиям для агропромышленного сектора и экономики Европы. Он предлагал провести референдум в Венгрии по поводу вступления Украины в Евросоюз. При этом Россия не препятствует желанию Киева стать членом ЕС, подчеркивал ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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