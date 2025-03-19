19 марта 2025

Глава Минэнерго США подтвердил притязания Трампа на энергообъекты Украины

Глава Минэнерго США: мы без проблем возьмем под управление АЭС на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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США готовы помочь Киеву в управлении АЭС
США готовы помочь Киеву в управлении АЭС Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США готовы взять под свое управление атомные электростанции на Украине, если это поможет урегулировать конфликт в регионе. Об этом сообщил глава американского Министерства энергетики Крис Райт в интервью телеканалу Fox News.

«У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями <…> если для достижения этой цели (урегулирования конфликта на Украине — прим. URA.RU) будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем. Мы можем это делать», — сказал Крис Райт.

Кроме того, Райт отметил, что в случае реализации данного плана, Вашингтону не потребуется отправка американских военных на Украину. По его словам, такое управление будет осуществляться без прямого военного присутствия, что может снизить риски и способствовать стабилизации ситуации на месте.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 19 марта с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вашингтона поддержать Киев в управлении электроэнергетической отраслью и атомными электростанциями. Он отметил, что передача Украиной энергетических объектов под управление Америки станет надежным способом защиты, передает «Царьград».

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США готовы взять под свое управление атомные электростанции на Украине, если это поможет урегулировать конфликт в регионе. Об этом сообщил глава американского Министерства энергетики Крис Райт в интервью телеканалу Fox News. «У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями <…> если для достижения этой цели (урегулирования конфликта на Украине — прим. URA.RU) будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем. Мы можем это делать», — сказал Крис Райт. Кроме того, Райт отметил, что в случае реализации данного плана, Вашингтону не потребуется отправка американских военных на Украину. По его словам, такое управление будет осуществляться без прямого военного присутствия, что может снизить риски и способствовать стабилизации ситуации на месте. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 19 марта с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вашингтона поддержать Киев в управлении электроэнергетической отраслью и атомными электростанциями. Он отметил, что передача Украиной энергетических объектов под управление Америки станет надежным способом защиты, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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