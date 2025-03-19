19 марта 2025

Орбан посчитал, во сколько обошелся конфликт на Украине каждой венгерской семье

Орбан: конфликт на Украине обошелся Венгрии в 2,5 млн форинтов на семью
© Служба новостей «URA.RU»
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Орбан посчитал, что вступление Украины в ЕС слишком дорогое удовольствие
Орбан посчитал, что вступление Украины в ЕС слишком дорогое удовольствие Фото:

Конфликт на Украине обошелся в 2,5 млн форинтов (почти 7 тысяч долларов) на каждую венгерскую семью за последние три года. Об этом заявил премьер- министр страны Виктор Орбан. 

«За последние три года украинский конфликт обошелся Венгрии в 2,5 млн форинтов на каждую семью и домохозяйство. Если вступление Украины в ЕС произойдет прямо сейчас, то прямые затраты составят в первый год 500 тыс. форинтов», — сказал Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Орбан активно выражает свою позицию против вступления Украины в Евросоюз, ссылаясь на значительные финансовые нагрузки для венгерских семей. Ранее он заявил, что вступление Украины в ЕС в первый год обойдется каждой венгерской семье в более чем 1200 евро.

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Конфликт на Украине обошелся в 2,5 млн форинтов (почти 7 тысяч долларов) на каждую венгерскую семью за последние три года. Об этом заявил премьер- министр страны Виктор Орбан.  «За последние три года украинский конфликт обошелся Венгрии в 2,5 млн форинтов на каждую семью и домохозяйство. Если вступление Украины в ЕС произойдет прямо сейчас, то прямые затраты составят в первый год 500 тыс. форинтов», — сказал Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ). Орбан активно выражает свою позицию против вступления Украины в Евросоюз, ссылаясь на значительные финансовые нагрузки для венгерских семей. Ранее он заявил, что вступление Украины в ЕС в первый год обойдется каждой венгерской семье в более чем 1200 евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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