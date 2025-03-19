19 марта 2025

Канада планирует отказаться от американского оружия

© Служба новостей «URA.RU»
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Канада планирует закупить европейские истребители
Канада планирует закупить европейские истребители Фото:

Канада начала переговоры с Европейским Союзом о возможности сокращения своей зависимости от Соединенных Штатов в вопросах обороны. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«Новый премьер-министр Канады Марк Карни дал поручение министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть текущие контракты на поставку американских истребителей F-35.  Канада рассматривает возможность приобретения дополнительных европейских истребителей», — пишет Associated Press.

Решение Канады пересмотреть контракты на американские истребители F-35 и обсудить возможность сотрудничества с Европейским Союзом в области обороны находится в контексте растущей озабоченности европейских стран относительно надежности США как поставщика военной техники. Недавно Германия также выразила сомнения в связи с возможностью дистанционного контроля над американскими вооружениями, что стимулировало обсуждение возможного расторжения контрактов на покупку F-35.

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Канада начала переговоры с Европейским Союзом о возможности сокращения своей зависимости от Соединенных Штатов в вопросах обороны. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «Новый премьер-министр Канады Марк Карни дал поручение министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть текущие контракты на поставку американских истребителей F-35.  Канада рассматривает возможность приобретения дополнительных европейских истребителей», — пишет Associated Press. Решение Канады пересмотреть контракты на американские истребители F-35 и обсудить возможность сотрудничества с Европейским Союзом в области обороны находится в контексте растущей озабоченности европейских стран относительно надежности США как поставщика военной техники. Недавно Германия также выразила сомнения в связи с возможностью дистанционного контроля над американскими вооружениями, что стимулировало обсуждение возможного расторжения контрактов на покупку F-35.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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