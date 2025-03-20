ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе

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В Мариуполе мужчина планировал теракт по заданию СБУ
В Мариуполе мужчина планировал теракт по заданию СБУ Фото:

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Мариуполе ДНР, задержав местного жителя, который планировал заложить взрывное устройство около Приморской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе: задержан местный житель, который хотел заложить взрывчатку у здания Приморской администрации», — пишет RT. Задержанный мужчина признался, что был завербован сотрудником Службы безопасности Украины.

Задержанный рассказал, что сначала ему было предложено сделать фотографии нескольких объектов. Затем ему поручили переместить взрывчатые вещества ближе к зданию. По заданию он должен был получить от 50 до 70 тысяч рублей.

Кроме того, по данным следствия, компоненты для самодельного взрывного устройства подозреваемый получал из тайников. В настоящее время по факту хранения взрывчатки и содействия терроризму возбуждено уголовное дело.

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Мариуполе ДНР, задержав местного жителя, который планировал заложить взрывное устройство около Приморской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. «ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе: задержан местный житель, который хотел заложить взрывчатку у здания Приморской администрации», — пишет RT. Задержанный мужчина признался, что был завербован сотрудником Службы безопасности Украины. Задержанный рассказал, что сначала ему было предложено сделать фотографии нескольких объектов. Затем ему поручили переместить взрывчатые вещества ближе к зданию. По заданию он должен был получить от 50 до 70 тысяч рублей. Кроме того, по данным следствия, компоненты для самодельного взрывного устройства подозреваемый получал из тайников. В настоящее время по факту хранения взрывчатки и содействия терроризму возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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