В Энгельсе выросло число пострадавших от украинских БПЛА

Бусаргин: еще один человек пострадал в результате атаки дронов ВСУ
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За медицинской помощью обратился еще один житель Энгельса
За медицинской помощью обратился еще один житель Энгельса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки украинских беспилотников в Энгельсе пострадал еще один местный житель, который обратился за медицинской помощью в больницу. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В больницу после атаки обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале. Медики подтверждают, что состояние ранее пострадавшей женщины стабильное и не представляет угрозы для ее жизни.

В связи с инцидентом, когда в результате атаки дронов ВСУ были повреждены окна Энгельсской городской клинической больницы № , пациенты и персонал были эвакуированы. Для обеспечения непрерывности оказания экстренной медицинской помощи потоки пациентов временно направлены в другие больницы.

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В результате атаки украинских беспилотников в Энгельсе пострадал еще один местный житель, который обратился за медицинской помощью в больницу. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «В больницу после атаки обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале. Медики подтверждают, что состояние ранее пострадавшей женщины стабильное и не представляет угрозы для ее жизни. В связи с инцидентом, когда в результате атаки дронов ВСУ были повреждены окна Энгельсской городской клинической больницы № , пациенты и персонал были эвакуированы. Для обеспечения непрерывности оказания экстренной медицинской помощи потоки пациентов временно направлены в другие больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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