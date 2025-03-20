В Энгельсе выросло число пострадавших от украинских БПЛА

В результате атаки украинских беспилотников в Энгельсе пострадал еще один местный житель, который обратился за медицинской помощью в больницу. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В больницу после атаки обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал глава региона в своем официальном telegram-канале. Медики подтверждают, что состояние ранее пострадавшей женщины стабильное и не представляет угрозы для ее жизни.
В связи с инцидентом, когда в результате атаки дронов ВСУ были повреждены окна Энгельсской городской клинической больницы № , пациенты и персонал были эвакуированы. Для обеспечения непрерывности оказания экстренной медицинской помощи потоки пациентов временно направлены в другие больницы.
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