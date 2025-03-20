Эрдоган может обсудить по телефону с Путиным урегулирование на Украине

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Эрдоган хочет обсудить с Путиным конфликт на Украине
Эрдоган хочет обсудить с Путиным конфликт на Украине Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе может созвониться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает проправительственная газета H?rriyet со ссылкой на свои источники.

«Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по конфликту на Украине», — передает издание. Разговор может стать продолжением недавних контактов Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 16 марта. Тогда лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и перспективы мирных переговоров.

Как сообщила администрация турецкого президента, Эрдоган поддержал усилия Вашингтона в этом направлении. Теперь, по данным газеты, Анкара готовится к диалогу с Москвой, чтобы обсудить те же вопросы с российской стороной. Местные СМИ ранее упоминали возможный визит Эрдогана в США в апреле, но, как уточняет издание, эта информация пока не подтверждена официально.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе может созвониться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает проправительственная газета H?rriyet со ссылкой на свои источники. «Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по конфликту на Украине», — передает издание. Разговор может стать продолжением недавних контактов Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 16 марта. Тогда лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и перспективы мирных переговоров. Как сообщила администрация турецкого президента, Эрдоган поддержал усилия Вашингтона в этом направлении. Теперь, по данным газеты, Анкара готовится к диалогу с Москвой, чтобы обсудить те же вопросы с российской стороной.  Местные СМИ ранее упоминали возможный визит Эрдогана в США в апреле, но, как уточняет издание, эта информация пока не подтверждена официально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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