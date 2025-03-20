Эрдоган может обсудить по телефону с Путиным урегулирование на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе может созвониться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает проправительственная газета H?rriyet со ссылкой на свои источники.
«Эрдоган на этой неделе может провести телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по конфликту на Украине», — передает издание. Разговор может стать продолжением недавних контактов Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся 16 марта. Тогда лидеры обсудили урегулирование украинского конфликта и перспективы мирных переговоров.
Как сообщила администрация турецкого президента, Эрдоган поддержал усилия Вашингтона в этом направлении. Теперь, по данным газеты, Анкара готовится к диалогу с Москвой, чтобы обсудить те же вопросы с российской стороной. Местные СМИ ранее упоминали возможный визит Эрдогана в США в апреле, но, как уточняет издание, эта информация пока не подтверждена официально.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.