При поддержке ФАДН России в Севастопольском государственном университете состоялся пятый Международный форум по сохранению русского языка и культуры «Великое русское слово». Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила пресс-служба ведомства.
«Мероприятие было посвящено 11-летию Русской весны и 80-летию Великой Победы. Ежегодно форум становится площадкой для обмена опытом и выработки новых инициатив в сфере языковой и культурной политики», — сообщила пресс-служба ФАДН.
Форум проходил с 14 по 17 марта. В 2025 году ФАДН выделило Севастополю более 4 миллионов рублей на укрепление единства российской нации и развитие этнокультуры. Из них 380 тысяч рублей было направлено на проведение Севастопольского этапа.
«Целью проекта является укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации), гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа России. Задачами Форума является сохранение и поддержка русского языка как государственного языка и языка межнационального общения», — сообщили в пресс-службе ФАДН.
Программа форума включала пленарное заседание, конференцию, выставки, мастер-классы, а также деловые игры для студентов, направленные на противодействие экстремизму. В мероприятии приняли участие представители власти, ученые, духовенство и общественники. По итогам форума будет издан сборник научных докладов и методическое пособие для заместителей по воспитательной работе в вузах.
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