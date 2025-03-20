20 марта 2025

«Напали в туалете»: в свердловской школе опять избили сына участника СВО

В свердловской школе снова избили сына участника СВО, несмотря на следствие
© Служба новостей «URA.RU»
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Нападавшего на Диму еще не нашли (архивное фото)
Нападавшего на Диму еще не нашли (архивное фото) Фото:

В школе №6 Невьянска (Свердловская область) сверстники снова напали на 11-летнего Диму с особенностями развития — сына участника российской спецоперации на Украине. Мама забирала его из медкабинета, а сейчас они проходят медосвидетельствование, рассказала URA.RU женщина.

«18 марта опять на моего ребенка напали в школьном туалете: на перемене какой-то парень подошел к сыну и довольно сильно ударил его по ноге — так, что ребенку даже пришлось обратиться в медпункт. <…> Издевательства не прекращаются, судя по всему», — поделилась Полина. У Димы ушиб бедра.

По словам Полины, о произошедшем она узнала от медсестры, а не из школы. Директор пообещала ей найти того, кто ударил мальчика. Но сделать этого, как отметила женщина, пока не удалось. При этом мама считает, что Диму могли побить и те, кто на него нападали ранее (либо их друзья).

Полина поделилась, что в полицию она еще не успела обратиться, так как следователи направили их в Свердловскую областную клиническую психиатрическую больницу для медосвидетельствования — чтобы установить, как травля повлияла на ее ребенка. «Приедем [домой] и отнесу заявление. Уже все написано», — добавила мама.

Впервые о том, что Диму избивают сверстники, стало известно в феврале. По словам Полины, ее сына начали травить, в частности, из-за того, что у него появились рюкзак и спортивная форма с чебурашкой. Этот символ он ассоциирует с папой, который ушел на фронт год назад.

После публикации URA.RU в школу тогда нагрянула прокурорская проверка, а следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Силовики считают, что руководство школы знало о ситуации, однако мер не предпринимало. Глава СКР Александр Бастрыкин требовал доклад о расследовании дела.

Диме пришлось обратиться в медпункт после нападения в туалете
Диме пришлось обратиться в медпункт после нападения в туалете
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В школе №6 Невьянска (Свердловская область) сверстники снова напали на 11-летнего Диму с особенностями развития — сына участника российской спецоперации на Украине. Мама забирала его из медкабинета, а сейчас они проходят медосвидетельствование, рассказала URA.RU женщина. «18 марта опять на моего ребенка напали в школьном туалете: на перемене какой-то парень подошел к сыну и довольно сильно ударил его по ноге — так, что ребенку даже пришлось обратиться в медпункт. <…> Издевательства не прекращаются, судя по всему», — поделилась Полина. У Димы ушиб бедра. По словам Полины, о произошедшем она узнала от медсестры, а не из школы. Директор пообещала ей найти того, кто ударил мальчика. Но сделать этого, как отметила женщина, пока не удалось. При этом мама считает, что Диму могли побить и те, кто на него нападали ранее (либо их друзья). Полина поделилась, что в полицию она еще не успела обратиться, так как следователи направили их в Свердловскую областную клиническую психиатрическую больницу для медосвидетельствования — чтобы установить, как травля повлияла на ее ребенка. «Приедем [домой] и отнесу заявление. Уже все написано», — добавила мама. Впервые о том, что Диму избивают сверстники, стало известно в феврале. По словам Полины, ее сына начали травить, в частности, из-за того, что у него появились рюкзак и спортивная форма с чебурашкой. Этот символ он ассоциирует с папой, который ушел на фронт год назад. После публикации URA.RU в школу тогда нагрянула прокурорская проверка, а следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности. Силовики считают, что руководство школы знало о ситуации, однако мер не предпринимало. Глава СКР Александр Бастрыкин требовал доклад о расследовании дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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