Курганский перевозчик-банкрот и распродает имущество на десятки миллионов

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Курганский перевозчик Сергей Чирухин распродает имущество на торгах
Курганский перевозчик Сергей Чирухин распродает имущество на торгах Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Курганский перевозчик-банкрот Сергей Чирухин, которого обвиняют в сокрытии налогов, распродает имущество на десятки миллионов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. 

«Индивидуальный предприниматель Сергей Чирухин избавляется от имущества. Бизнесмен продает недвижимость и автобус за 42 миллиона рублей», — сообщил источник. Как ИП он был признан банкротом в сентябре прошлого года.

Информация подтверждается данными из реестра. В 3-м микрорайоне за 22,6 миллиона продается коммерческая недвижимость общей площадью 2,7 тысячи квадратов. По проспекту Маршала Голикова, 29а — помещение в здании закрытой стоянки площадью 1 136,5 квадратов, а также несколько земельных участков на 5,8 тысячи гектарах. Также одним из лотов на аукционе стал автобус ПАЗ 2019 года выпуска.

Судебный процесс по делу перевозчика Сергея Чирухина начался в 2024 году. Его обвиняют в сокрытии от уплаты около 19 миллионов рублей налогов. Сам бизнесмен свою вину не признает. На данный момент дело направлено в прокуратуру для доработки. 

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Курганский перевозчик-банкрот Сергей Чирухин, которого обвиняют в сокрытии налогов, распродает имущество на десятки миллионов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.  «Индивидуальный предприниматель Сергей Чирухин избавляется от имущества. Бизнесмен продает недвижимость и автобус за 42 миллиона рублей», — сообщил источник. Как ИП он был признан банкротом в сентябре прошлого года. Информация подтверждается данными из реестра. В 3-м микрорайоне за 22,6 миллиона продается коммерческая недвижимость общей площадью 2,7 тысячи квадратов. По проспекту Маршала Голикова, 29а — помещение в здании закрытой стоянки площадью 1 136,5 квадратов, а также несколько земельных участков на 5,8 тысячи гектарах. Также одним из лотов на аукционе стал автобус ПАЗ 2019 года выпуска. Судебный процесс по делу перевозчика Сергея Чирухина начался в 2024 году. Его обвиняют в сокрытии от уплаты около 19 миллионов рублей налогов. Сам бизнесмен свою вину не признает. На данный момент дело направлено в прокуратуру для доработки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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