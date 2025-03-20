Курганский перевозчик-банкрот и распродает имущество на десятки миллионов

Курганский перевозчик-банкрот Сергей Чирухин, которого обвиняют в сокрытии налогов, распродает имущество на десятки миллионов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«Индивидуальный предприниматель Сергей Чирухин избавляется от имущества. Бизнесмен продает недвижимость и автобус за 42 миллиона рублей», — сообщил источник. Как ИП он был признан банкротом в сентябре прошлого года.
Информация подтверждается данными из реестра. В 3-м микрорайоне за 22,6 миллиона продается коммерческая недвижимость общей площадью 2,7 тысячи квадратов. По проспекту Маршала Голикова, 29а — помещение в здании закрытой стоянки площадью 1 136,5 квадратов, а также несколько земельных участков на 5,8 тысячи гектарах. Также одним из лотов на аукционе стал автобус ПАЗ 2019 года выпуска.
Судебный процесс по делу перевозчика Сергея Чирухина начался в 2024 году. Его обвиняют в сокрытии от уплаты около 19 миллионов рублей налогов. Сам бизнесмен свою вину не признает. На данный момент дело направлено в прокуратуру для доработки.
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