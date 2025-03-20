Когда любимый напиток Трампа появится в «Пятерочке»

Российский ретейлер X5, управляющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», готов к диалогу с иностранными брендами, которые покинули рынок РФ и теперь могут захотеть вернуться. Об этом заявила президент X5 Екатерина Лобачева, уточнив, что это не означает автоматическое возвращение их продукции на полки магазинов сети, так как отечественные поставщики уже заняли эти места.
Так, в связи с началом конфликта на Украине компании The Coca-Cola Company и PepsiCo, а также их производственные подразделения в России, приостановили выпуск и продажу своей продукции под международными брендами. В июле 2022 года российское отделение Coca-Cola HBC, которое теперь именуется «Мултон Партнерс», начало производство нового напитка под названием «Добрый Кола», который является аналогом традиционной Coca-Cola, любимого напитка президента США Дональда Трампа.
«Если компании, которые гипотетически когда-нибудь захотят к нам вернуться, будут настроены на долгосрочное партнерство, мы начнем диалог. Но это не значит, что если они пришли, то мы сразу открыли им двери и поставили на полку», — заявила Лобачева. Ее слова передает РБК.
X5 активно работает с российскими поставщиками и развивает собственные проекты, чтобы избежать ситуации, когда иностранные бренды могут вновь покинуть рынок. Екатерина Лобачева также отметила, что отечественные производители значительно улучшили присутствие своих товаров на полках магазинов и заполнили нишу после ухода международных компаний.
Компания PepsiCo, прекратив продажу таких известных напитков, как Pepsi, 7Up и Mirinda, представила на российском рынке новые газированные напитки под брендами Evervess и Frustyle и также расширила ассортимент напитков под маркой «Русский дар». Выход крупнейших мировых брендов с российского рынка стимулировал рост производства и популярности альтернативных товаров от российских и зарубежных компаний.
Ранее Трамп показал красную кнопку в Овальном кабинете. Он пошутил, что она, якобы может вызвать конец света. После он отметил, что кнопка является вызовом обслуживающего персонала и с ее помощью тот заказывает себе диетическую Coca-Cola, передает RT.
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