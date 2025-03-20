Роспотребнадзор успокоил россиян после информации о заразных комарах

В Роспотребнадзоре заявили, что распространение лихорадки Оропуш, переносчиками которой являются некотоыре виды комаров, на территории России исключено. Ведомство активно следит за ситуацией и проводит мониторинг инфекционной заболеваемости по всему миру.
«Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный информационный мониторинг инфекционной заболеваемости в мире и информируют граждан о возникающих рисках и рекомендуемых мерах защиты здоровья. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Лихорадка Оропуш передается через укусы определенных видов комаров и мелких мух. Основные симптомы включают сильную головную боль, мышечные боли, озноб, светочувствительность, тошноту, рвоту и сыпь. В России отсутствуют резервуары и переносчики этой инфекции, что делает ее распространение невозможным, отметили в ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с заражением российских туристов лихорадкой денге на Бали, поскольку риск завоза заболевания в Россию остается высоким. Ведомство сделало акцент на необходимости контроля за ситуацией из-за значительного пассажиропотока между РФ и эндемичными странами.
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