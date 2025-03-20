Роспотребнадзор успокоил россиян после информации о заразных комарах

Роспотребнадзор: ситуация с лихорадкой Оропуш находится на постоянном контроле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комары являются распространителями лихорадки Оропуш
Комары являются распространителями лихорадки Оропуш Фото:

В Роспотребнадзоре заявили, что распространение лихорадки Оропуш, переносчиками которой являются некотоыре виды комаров, на территории России исключено. Ведомство активно следит за ситуацией и проводит мониторинг инфекционной заболеваемости по всему миру.

«Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный информационный мониторинг инфекционной заболеваемости в мире и информируют граждан о возникающих рисках и рекомендуемых мерах защиты здоровья. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Лихорадка Оропуш передается через укусы определенных видов комаров и мелких мух. Основные симптомы включают сильную головную боль, мышечные боли, озноб, светочувствительность, тошноту, рвоту и сыпь. В России отсутствуют резервуары и переносчики этой инфекции, что делает ее распространение невозможным, отметили в ведомстве. 

Ранее Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с заражением российских туристов лихорадкой денге на Бали, поскольку риск завоза заболевания в Россию остается высоким. Ведомство сделало акцент на необходимости контроля за ситуацией из-за значительного пассажиропотока между РФ и эндемичными странами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Роспотребнадзоре заявили, что распространение лихорадки Оропуш, переносчиками которой являются некотоыре виды комаров, на территории России исключено. Ведомство активно следит за ситуацией и проводит мониторинг инфекционной заболеваемости по всему миру. «Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный информационный мониторинг инфекционной заболеваемости в мире и информируют граждан о возникающих рисках и рекомендуемых мерах защиты здоровья. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Лихорадка Оропуш передается через укусы определенных видов комаров и мелких мух. Основные симптомы включают сильную головную боль, мышечные боли, озноб, светочувствительность, тошноту, рвоту и сыпь. В России отсутствуют резервуары и переносчики этой инфекции, что делает ее распространение невозможным, отметили в ведомстве.  Ранее Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с заражением российских туристов лихорадкой денге на Бали, поскольку риск завоза заболевания в Россию остается высоким. Ведомство сделало акцент на необходимости контроля за ситуацией из-за значительного пассажиропотока между РФ и эндемичными странами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...