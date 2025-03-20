Челябинский депутат-слесарь отправлен под суд по обвинению в краже нефти

20 марта 2025 в 16:02 Размер текста - 17 +

Павел Ленк предстанет перед судом Фото: Фото: Официальный сайт Сосновского муниципального района https://chelsosna.ru Депутат собрания депутатов Сосновского района Челябинской области и по совместительству слесарь в местной организации ЖКХ Павел Ленк, попавшийся на краже нефтепродуктов, отправлен под суд. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались четверо сообщников, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей региона, обвиняемых по п. „б“ ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к магистральному трубопроводу), п. п. „а“, „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Ленк был задержан весной 2024 года сотрудниками УФСБ по региону. Вместе с ним под следствие попали четверо соучастников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, группа похищала нефть с марта 2023 года до момента задержания. За это время они похитили более 365 тонн топлива на общую сумму свыше 18 млн рублей. Нефтепродукты похищались путем врезки. По делу собрана достаточная доказательственная база. Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест. Среди прочего под арест попал «Лексус LX450D», принадлежащий матери Ленка. Следствие считает, что именно на нем группа совершала преступления. Вернуть элитную иномарку у депутата не получилось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат собрания депутатов Сосновского района Челябинской области и по совместительству слесарь в местной организации ЖКХ Павел Ленк, попавшийся на краже нефтепродуктов, отправлен под суд. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались четверо сообщников, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей региона, обвиняемых по п. „б“ ч. 4 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к магистральному трубопроводу), п. п. „а“, „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Ленк был задержан весной 2024 года сотрудниками УФСБ по региону. Вместе с ним под следствие попали четверо соучастников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, группа похищала нефть с марта 2023 года до момента задержания. За это время они похитили более 365 тонн топлива на общую сумму свыше 18 млн рублей. Нефтепродукты похищались путем врезки. По делу собрана достаточная доказательственная база. Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест. Среди прочего под арест попал «Лексус LX450D», принадлежащий матери Ленка. Следствие считает, что именно на нем группа совершала преступления. Вернуть элитную иномарку у депутата не получилось.