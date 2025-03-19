В Ленобласти мужчина в гидрокостюме пытался переплыть границу из Эстонии

В Ленобласти 33-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за наркотики, был задержан после того, как переплыл Нарву из Эстонии в Россию, используя для этого гидрокостюм. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
«Сотрудниками Пограничного управления в погранзоне Сланцевского района Ленобласти выявлен и задержан мужчина 1991 года рождения. Он незаконно пересек Государственную границу из Эстонии в Россию вплавь по реке Нарва, используя гидрокостюм», — делится пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.
Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске, объявленном МВД России, по обвинению в хранении и распространении наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.
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