19 марта 2025
18 марта 2025

В Ленобласти мужчина в гидрокостюме пытался переплыть границу из Эстонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина незаконно пересек границу вплавь по Нарве, используя гидрокостюм
Мужчина незаконно пересек границу вплавь по Нарве, используя гидрокостюм Фото:

В Ленобласти 33-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за наркотики, был задержан после того, как переплыл Нарву из Эстонии в Россию, используя для этого гидрокостюм. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

«Сотрудниками Пограничного управления в погранзоне Сланцевского района Ленобласти выявлен и задержан мужчина 1991 года рождения. Он незаконно пересек Государственную границу из Эстонии в Россию вплавь по реке Нарва, используя гидрокостюм», — делится пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске, объявленном МВД России, по обвинению в хранении и распространении наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.

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В Ленобласти 33-летний мужчина, находящийся в федеральном розыске за наркотики, был задержан после того, как переплыл Нарву из Эстонии в Россию, используя для этого гидрокостюм. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. «Сотрудниками Пограничного управления в погранзоне Сланцевского района Ленобласти выявлен и задержан мужчина 1991 года рождения. Он незаконно пересек Государственную границу из Эстонии в Россию вплавь по реке Нарва, используя гидрокостюм», — делится пресс-служба пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске, объявленном МВД России, по обвинению в хранении и распространении наркотических средств. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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