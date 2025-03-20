«Выключило по щелчку»: друг рассказал, как экс-капитан «Автомобилиста» провел последний вечер. Фото

Друг обнародовал последнее фото хоккеиста Малыхина, сделанное перед смертью

20 марта 2025 в 15:36 Размер текста - 17 +

Федор Малыхин (справа) почти всю свою жизнь посвятил хоккею Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Последним человеком, который видел живым экс-капитана хоккейной екатеринбургской команды «Автомобилист» Федора Малыхина, был его друг детства Данил Галимуллин, сам в прошлом тоже участник клуба. В роковой день они посетили матч на «УГМК-Арене», и товарищ подвез спортсмена на машине домой. О подробностях той встречи и предположениях относительно причины смерти Малыхина Галимуллин рассказал URA.RU. «В воскресенье, 16 марта, мы были на матче в „УГМК-Арене“, я Федю туда довез. Он выпил три бутылочки пива на стадионе и еще три взял с собой домой. Они были по 0,33 или по 0,5 литра, я уже не помню. Но даже если Федя выпил три литра пива, это пустяк, капля в море. Тем более он пил не залпом, а постепенно, за полдня», — рассказал Данил. По его словам, настроение у друга было хорошим, по собственному выражению Федора — «в рабочем режиме». После матча Галимуллин подвез Малыхина до дома на такси. В начале девятого вечера они простились, и ничего не предвещало беды. А уже через день, 18 марта, Данилу позвонил отец Федора, Михаил Малыхин, и сообщил о смерти сына. Данил сразу приехал к другу домой. Он был вторым человеком после отца, кто увидел хоккеиста мертвым. Они дружили с пяти лет, и Данил считал Федора своим младшим братом. Новость по теме «Сидел на диване с телефоном»: отец экс-капитана «Автомобилиста» рассказал, как нашел сына мертвым «Федя сидел в обычном своем положении, с телефоном в руке, телевизор включен. Это была внезапная, мгновенная смерть: он остался в том положении, в котором сидел. Именно в такой позе мы смотрели по телевизору матчи, он у меня до сих пор перед глазами в этой позе. Просто голова откинута назад, как будто человека выключило по щелчку пальца», — описал Данил. Он добавил, что квартиру вдоль и поперек осмотрели криминалисты и следователи и ничего плохого, запрещенного не нашли. Галимуллину эксперты сказали, что по всем признакам смерть Малыхина наступила от тромба. Более точно это установит гистологическая экспертиза, которая готовится больше месяца. Пока же в справке, которую выдали семье, значится «внезапная сердечная смерть». «Точная дата смерти пока не названа, ждем экспертизу, но я думаю, что это был вечер воскресенья, 16 марта. В понедельник Федя уже не вышел на работу, а он очень ответственный, если бы что-то случилось, он бы предупредил. Такого, чтобы он просто не пришел куда-то — это не про Федю Малыхина», — говорит его друг. Хоккеист был найден мертвым в своей квартире 18 марта. Ему было 34 года. Свою карьеру спортсмен начал в 2007 году в команде «Автомобилист-2». В 2011 году дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе «Автомобилиста». В 2014 году Малыхин участвовал в Матче звезд КХЛ, представляя команду «Восток». Также играл за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». За свою карьеру Федор провел 497 матчей в КХЛ и забросил 98 шайб. В 2023 году он завершил спортивную карьеру, занялся своим образованием и работал замдиректора физкультурно-оздоровительного комплекса «Факел». Во время последней встречи Данил и Федор (слева) сделали совместное фото. Оно тоже стало последним Фото предоставлено Данилом Галимуллиным Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Последним человеком, который видел живым экс-капитана хоккейной екатеринбургской команды «Автомобилист» Федора Малыхина, был его друг детства Данил Галимуллин, сам в прошлом тоже участник клуба. В роковой день они посетили матч на «УГМК-Арене», и товарищ подвез спортсмена на машине домой. О подробностях той встречи и предположениях относительно причины смерти Малыхина Галимуллин рассказал URA.RU. «В воскресенье, 16 марта, мы были на матче в „УГМК-Арене“, я Федю туда довез. Он выпил три бутылочки пива на стадионе и еще три взял с собой домой. Они были по 0,33 или по 0,5 литра, я уже не помню. Но даже если Федя выпил три литра пива, это пустяк, капля в море. Тем более он пил не залпом, а постепенно, за полдня», — рассказал Данил. По его словам, настроение у друга было хорошим, по собственному выражению Федора — «в рабочем режиме». После матча Галимуллин подвез Малыхина до дома на такси. В начале девятого вечера они простились, и ничего не предвещало беды. А уже через день, 18 марта, Данилу позвонил отец Федора, Михаил Малыхин, и сообщил о смерти сына. Данил сразу приехал к другу домой. Он был вторым человеком после отца, кто увидел хоккеиста мертвым. Они дружили с пяти лет, и Данил считал Федора своим младшим братом. «Федя сидел в обычном своем положении, с телефоном в руке, телевизор включен. Это была внезапная, мгновенная смерть: он остался в том положении, в котором сидел. Именно в такой позе мы смотрели по телевизору матчи, он у меня до сих пор перед глазами в этой позе. Просто голова откинута назад, как будто человека выключило по щелчку пальца», — описал Данил. Он добавил, что квартиру вдоль и поперек осмотрели криминалисты и следователи и ничего плохого, запрещенного не нашли. Галимуллину эксперты сказали, что по всем признакам смерть Малыхина наступила от тромба. Более точно это установит гистологическая экспертиза, которая готовится больше месяца. Пока же в справке, которую выдали семье, значится «внезапная сердечная смерть». «Точная дата смерти пока не названа, ждем экспертизу, но я думаю, что это был вечер воскресенья, 16 марта. В понедельник Федя уже не вышел на работу, а он очень ответственный, если бы что-то случилось, он бы предупредил. Такого, чтобы он просто не пришел куда-то — это не про Федю Малыхина», — говорит его друг. Хоккеист был найден мертвым в своей квартире 18 марта. Ему было 34 года. Свою карьеру спортсмен начал в 2007 году в команде «Автомобилист-2». В 2011 году дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе «Автомобилиста». В 2014 году Малыхин участвовал в Матче звезд КХЛ, представляя команду «Восток». Также играл за челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс», московский «Спартак», подмосковный «Витязь» и омский «Авангард». За свою карьеру Федор провел 497 матчей в КХЛ и забросил 98 шайб. В 2023 году он завершил спортивную карьеру, занялся своим образованием и работал замдиректора физкультурно-оздоровительного комплекса «Факел».