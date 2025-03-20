Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приехал проконтролировать работу по устранению последствий паводка в Аше. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Глава региона лично контролирует работу по устранению последствий паводка. Свой визит глава региона начал с осмотра поселка Чапаевский, который первым принял на себя удар стихии. Сейчас здесь ситуация стабильная, после проведения работ по очистке русла реки вода ушла. Проведена откачка воды из подтопленных подвалов и ведется сушка жилых домов», — сообщила пресс-служба в telegram-канале.
Для граждан, проживающих в зоне затопления, где установлен режим ЧС, положена единовременная выплата на человека в размере 20 тысяч рублей. Также предусмотрены компенсации в связи с частичной или полной утратой имущества, владельцам помещений в садах, на ремонт помещений и в случае потери жилья. Кроме того, принято решение о выплатах по технике и дворовым постройкам.
Из-за резкого потепления и обильных осадков 18 марта на реке Сим выше города Аша прошел ледоход, образовав затор. В связи с этим произошло подтопление в двух микрорайонах — в поселке Чапаевский и поселке Козинский. После проведенных взрывных работ, обустройства дренажных каналов, работы тяжелой техники по разбивке льда наблюдается положительная динамика снижения уровня воды на подтопленных территориях.
Как сообщили 20 марта в пресс-службе регионального главка МЧС, за сутки от воды освободились 74 частных жилых дома, 80 садовых домов и 195 приусадебных участков. Остаются подтопленными 21 частный жилой дом, 93 садовых дома и 134 приусадебных участка. В ПВР находится 10 человек, все они взрослые.
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