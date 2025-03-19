19 марта 2025

«ЮТэйр» возобновляет ежедневные рейсы из Нижневартовска в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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«ЮТэйр» возобновит прямые рейсы из Нижневартовска в Москву
«ЮТэйр» возобновит прямые рейсы из Нижневартовска в Москву Фото:

Авиакомпания «ЮТэйр» с 2 мая 2025 года возобновляет прямые ежедневные рейсы по маршруту Нижневартовск — Москва (Внуково). Это следует из онлайн-табло аэропорта Нижневартовска.

«Самолеты будут вылетать из Нижневартовска в 6:30 утра, время в пути составит около трех часов. Обратные рейсы из Москвы запланированы на 23:45 с прибытием в ХМАО в 5:10 следующего дня», — следует из информации.

Рейсы были приостановлены в октябре 2023-го из-за снижения пассажиропотока. На зимний период перевозки в Москву осуществлял только «Аэрофлот» с пересадками.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания IrAero запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку. Также 2 июня Utair запустит авиасообщение между Сургутом и Антальей.

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Авиакомпания «ЮТэйр» с 2 мая 2025 года возобновляет прямые ежедневные рейсы по маршруту Нижневартовск — Москва (Внуково). Это следует из онлайн-табло аэропорта Нижневартовска. «Самолеты будут вылетать из Нижневартовска в 6:30 утра, время в пути составит около трех часов. Обратные рейсы из Москвы запланированы на 23:45 с прибытием в ХМАО в 5:10 следующего дня», — следует из информации. Рейсы были приостановлены в октябре 2023-го из-за снижения пассажиропотока. На зимний период перевозки в Москву осуществлял только «Аэрофлот» с пересадками. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания IrAero запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку. Также 2 июня Utair запустит авиасообщение между Сургутом и Антальей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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