«ЮТэйр» возобновляет ежедневные рейсы из Нижневартовска в Москву

Авиакомпания «ЮТэйр» с 2 мая 2025 года возобновляет прямые ежедневные рейсы по маршруту Нижневартовск — Москва (Внуково). Это следует из онлайн-табло аэропорта Нижневартовска.
«Самолеты будут вылетать из Нижневартовска в 6:30 утра, время в пути составит около трех часов. Обратные рейсы из Москвы запланированы на 23:45 с прибытием в ХМАО в 5:10 следующего дня», — следует из информации.
Рейсы были приостановлены в октябре 2023-го из-за снижения пассажиропотока. На зимний период перевозки в Москву осуществлял только «Аэрофлот» с пересадками.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания IrAero запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска в Баку. Также 2 июня Utair запустит авиасообщение между Сургутом и Антальей.
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