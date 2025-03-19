19 марта 2025

Пермский аптекарь-банкрот Годовалов объявлен в международный розыск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фармацевт заочно арестован в Перми
Фармацевт заочно арестован в Перми Фото:

Экс-совладелец российской сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов заочно арестован в Перми. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Преступление он совершил совместно с деловым партнером Николаем Шавриным.

«Годовалов объявлен в международный розыск. По данным следствия, сейчас он проживает в Турции. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что аналогичное обвинение предъявлено и 67-летнему Шаврину», — сообщает «РБК -Пермь».

В ходе налоговой проверки была выявлена недоимка по НДС на 351,9 млн рублей. Общая сумма доначислений с учетом страховых взносов, пени и штрафа превысила 698,8 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало о самобанкротстве пермского фармацевта. Годовалов добровольно признал за собой долг в 4,27 млрд рублей. Суд арестовал у него два земельных участка, двухэтажное здание, жилое помещение и внедорожник Land Rover. У Шаврина — гостевой дом в Полазне.

Они вместе владели ООО «Годовалов». В 14 регионах страны работало 69 компаний. Затем ООО объявило о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-совладелец российской сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов заочно арестован в Перми. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Преступление он совершил совместно с деловым партнером Николаем Шавриным. «Годовалов объявлен в международный розыск. По данным следствия, сейчас он проживает в Турции. Знакомый с ситуацией источник рассказал, что аналогичное обвинение предъявлено и 67-летнему Шаврину», — сообщает «РБК -Пермь». В ходе налоговой проверки была выявлена недоимка по НДС на 351,9 млн рублей. Общая сумма доначислений с учетом страховых взносов, пени и штрафа превысила 698,8 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало о самобанкротстве пермского фармацевта. Годовалов добровольно признал за собой долг в 4,27 млрд рублей. Суд арестовал у него два земельных участка, двухэтажное здание, жилое помещение и внедорожник Land Rover. У Шаврина — гостевой дом в Полазне. Они вместе владели ООО «Годовалов». В 14 регионах страны работало 69 компаний. Затем ООО объявило о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...