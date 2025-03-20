«Турецкое общество расколото»: эксперты объяснили URA.RU, что сейчас происходит в Турции

В Турции продолжаются протесты после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, ключевого соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкое общество находится в расколотом состоянии, пока ситуация спокойная, но все может измениться. Анализ для URA.RU провели заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, профессор Дипакадемии МИД России Владимир Аватков и эксперт Яшар Ниязбаев.
«Турецкое общество остается глубоко расколотым, „примерно 50 на 50 — с небольшим перевесом в сторону правящей элиты“, что позволило Эрдогану победить на прошлых выборах», — заявил Аватков. По его словам, популярность Имамоглу растет на фоне экономических трудностей — высокой инфляции и падения лиры. Эксперт отметил, что связи Имамоглу с Западом и поддержка протестов извне напоминают сценарий «цветной революции».
Ниязбаев считает арест мэра рискованным шагом властей: «Имамоглу теперь выглядит жертвой, что может усилить его позиции». Пока демонстрации мирные, но эскалация возможна, добавил он. Эксперты сходятся во мнении: протесты — серьезный вызов для Эрдогана, но его свержение пока под вопросом.
В Турции утром 19 марта разразились масштабные демонстрации после задержания Экрема Имамоглу, мэра Стамбула и основного конкурента президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Вместе с ним по делу арестовали более 100 человек, включая политиков, журналистов и бизнесменов. Тысячи демонстрантов вышли на улицы Стамбула, Анкары и других крупных городов страны. В то же время турецкая лира значительно ослабла, потеряв в цене 11%.
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