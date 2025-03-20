Убийца прокурора ХМАО Чекин не смог обжаловать пожизненное заключение

Убийца прокурора ХМАО Юрий Чекин не смог обжаловать обвинительный приговор. Ранее окружной суд приговорил его к пожизненному заключению за организацию убийства главы надзорного ведомства Юрия Бедерина и еще двух бизнесменов в 2000 году. Чекин подал апелляцию во Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга, но проиграл ее.
«Судебная коллегия по уголовным делам изучила материалы уголовного дела, выслушала участников процесса и пришла к выводу, что доводы, изложенные в апелляционной жалобе безосновательны и не нашли своего подтверждения. Приговор в отношении Чекина оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного — без удовлетворения», — сообщает telegram-канал «Суды Югры».
Экс-ревизор Минфина Чекин прятался от правосудия в квартире своих родственников в Ханты-Мансийске 20 лет и снимал племянницу в порно. Ради обжалования приговора его этапировали в Санкт-Петербург из Тюменского СИЗО.
Пожизненное заключение Чекин будет отбывать колонии особого режима. Сдал его собственный сын, и бывший чиновник не успел спрятаться в потайном ящике под подоконником, когда в квартиру вломились силовики. После оглашения приговора первой инстанции Чекин подал в суд на сына, чтобы выселить его из своей квартиры.
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