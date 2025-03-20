Путин подписал указ, касающийся граждан Украины

Граждане Украины, которые находятся в России без законных оснований, должны покинуть территорию страны или урегулировать свое положение до 10 сентября 2025 года. Это следует из нового указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.
«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в соответствии с Указом», — говорится в тексте указа президента. Он размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно документу, украинцы, находящиеся в Донбассе и Новороссии, должны предоставить документы, подтверждающие отсутствие ВИЧ-инфекции и неупотребление наркотических средств. Срок — 10 июня.
После начала конфликта на Украине в 2022 году на территорию России начали прибывать украинские граждане, несогласные с действующим в стране режимом. Глава страны Владимир Зеленский предложил отказаться от гражданства в случае несогласия с его подходом к организации выборов. Украинцы выразили готовность следовать этому совету.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, Владимир Путин пытается спасти украинцев от киевского режима. Он отметил, что граждане Украины должны осознавать, кто именно заботится о них.
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