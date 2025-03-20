Работа над ошибками: челябинские единороссы спешно правят предвыборные планы

Второй этап защиты стратегий ЕР по выборам в челябинский парламент завершился

20 марта 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Кандидаты от ЕР сделали выводы из первоначального провала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года После конфуза проваливших защиту выборных стратегий кандидатов ЕР в челябинский парламент, их товарищи по партии сделали выводы. Очередной этап собеседования в штабе прошел практически беспроблемно, сообщили URA.RU источники в партийных кругах. «Отлично прошли защиты у действующих депутатов Алексея Денисенко и Лены Колесниковой. Они собираются баллотироваться в округах №11 (бывший Металлургический) и №6 (бывший Катав-Ивановский) соответственно. Достаточно высоко оценили программу вице-спикера горсобрания Сергея Сесюнина, который намерен выдвинуться в ЗСО по округу №9», — сообщил инсайдер. Еще одного претендента, по его словам, похвалили за хороший состав команды, но попросили прийти в понедельник с доработанными материалами стратегии. Что характерно, ни один из кандидатов не забыл подчеркнуть в агитматериалах, что связан с «Единой Россией», как это было в прошлый раз. Оценка представленных концепций по-прежнему проходила при личном участии вице-губернатора Романа Воллерта, который руководит штабом. На выборах в челябинское заксобрание предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий. Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование на праймериз пройдет с 19 по 25 мая, а выборы — в сентябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После конфуза проваливших защиту выборных стратегий кандидатов ЕР в челябинский парламент, их товарищи по партии сделали выводы. Очередной этап собеседования в штабе прошел практически беспроблемно, сообщили URA.RU источники в партийных кругах. «Отлично прошли защиты у действующих депутатов Алексея Денисенко и Лены Колесниковой. Они собираются баллотироваться в округах №11 (бывший Металлургический) и №6 (бывший Катав-Ивановский) соответственно. Достаточно высоко оценили программу вице-спикера горсобрания Сергея Сесюнина, который намерен выдвинуться в ЗСО по округу №9», — сообщил инсайдер. Еще одного претендента, по его словам, похвалили за хороший состав команды, но попросили прийти в понедельник с доработанными материалами стратегии. Что характерно, ни один из кандидатов не забыл подчеркнуть в агитматериалах, что связан с «Единой Россией», как это было в прошлый раз. Оценка представленных концепций по-прежнему проходила при личном участии вице-губернатора Романа Воллерта, который руководит штабом. На выборах в челябинское заксобрание предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий. Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование на праймериз пройдет с 19 по 25 мая, а выборы — в сентябре.