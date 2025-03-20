Спецпосланник Трампа объявил о непрямых переговорах России и Украины

США проведут «непрямые переговоры» между Россией и Украиной в Саудовской Аравии для уточнения условий прекращения огня. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Кит Келлог.
«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии. Туда обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах, и вы по сути говорите: „Хорошо, каковы ваши условия?“. Вы поворачиваетесь к другой стороне: „Каковы ваши условия?“ — пояснил Келлог в интервью американскому журналисту Гленну Беку. Их разговор транслировался в соцсети X.
Келлог также отметил, что такой формат переговоров, который он назвал «челночной дипломатией», направлен на достижение полноценного прекращения огня. Он выразил надежду, что это станет первым шагом к завершению конфликта на Украине.
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