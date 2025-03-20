Мирные переговоры в Джидде и визит Путина в Турцию: о чем рассказал Песков 20 марта

В скором времени президент России Владимир Путин посетит Турцию по приглашению главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана. В то же время, Россия готовится к участию в переговорах в Джидде (Саудовская Аравия) с США. Хотя точная дата и состав делегации пока не утверждены, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры на экспертном уровне пройдут в ближайшие дни.
Кроме того, Кремль подтвердил свою позицию не вмешиваться во внутренние дела Турции на фоне массовых протестов в защиту мэра Стамбула Экрема Имамоглу. По словам Пескова, нынешние события в Турции — это исключительно внутреннее дело этой страны, и они не станут поводом для телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом. Подробнее о заявлениях Дмитрия Пескова в рамках конференц-колла — в материале URA.RU.
Кто будет представлять Россию на переговорах в Джидде
Россия примет участие в переговорах с США, которые пройдут в Джидде, однако точная дата и состав российской делегации пока не определены. Песков отметил, что мирное урегулирование станет важной темой обсуждения.
«Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы. Речь идет о самых ближайших днях — возможно, о начале следующей недели. Мы сообщим, кто будет представлять российскую сторону, но пока я не готов это сделать», — сказал Песков во время разговора с журналистами.
Путин посетит Турцию
Президент России принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию. Однако точные даты визита пока не установлены. Также, по словам Дмитрия Пескова, на этой неделе контактов на высшем уровне не ожидается.
Переговоры РФ И США
Переговоры между Москвой и Вашингтоном на экспертном уровне ожидаются в ближайшие дни. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили необходимость такой беседы и кандидатуры возможных представителей в ходе нее от каждой страны. Песков отметил, что об этом шла речь в недавнем разговоре между помощником президента РФ Юрием Ушаковым и советником по нацбезопасности США Майком Уолтцем.
Кремль не будет вмешиваться в дела Турции
Массовые протесты в Турции в защиту мэра Стамбула Экрема Имамоглу не станут поводом для телефонного разговора Путина и Эрдогана. Как сообщил Песков, отвечая на вопрос URA.RU, происходящее — внутреннее дело суверенной страны.
«Нет, это [протесты] не будет поводом для телефонного разговора. Это суверенные дела Турции. Мы не любим, когда нам говорят, как жить, и сами не вмешиваемся в дела других стран», — подчеркнул представитель Кремля.
Выборы президента МОК
В преддверии выборов президента Международного олимпийского комитета (МОК) в России выражают надежду на изменения в отношении спортивной политики, в частности, в плане допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Песков подчеркнул важность принципа «спорт вне политики».
Сигналы Брюсселя
После разговора лидеров России и США из Брюсселя поступают сигналы, связанные с усилением военных аспектов политики Европы. Эти действия, по мнению Дмитрия Пескова, противоречат настроениям президентов России и США, направленным на поиск путей мирного урегулирования текущих конфликтов. По словам пресс-секретаря российского президента, «Европа ударилась в милитаризацию себя и превратилась в партию войны».
Появился список стран, где фиксируется наивысший уровень счастья
Научно-исследовательский центр по изучению благополучия при Оксфордском университете выпустил обновленный список стран с наивысшим уровнем счастья. В 2025 году Россия заняла 66-е место, что на шесть позиций выше по сравнению с предыдущим годом. По этому факту официальный представитель Кремля заявил, что не знает, какие критерии были использованы, чтобы сделать подобные выводы по итогам рейтинга. Более подробного комментария он не предоставил.
График Путина
Сегодня у Владимира Путина, будет много закрытых встреч и внутренних совещаний, отметил Песков. Из запланированных мероприятий известно о публичной встрече с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым. Также не исключено, что во второй половине дня состоятся международные телефонные переговоры.
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