Две сверхдержавы готовятся к третьей встрече: кто будет отстаивать интересы России в переговорах по Украине

На предстоящих переговорах между Россией и Соединенными Штатами российскую делегацию возглавят сенатор Георгий Карасин. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.
Встреча делегаций России и США состоится 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Сразу после встречи делегатов Вашингтона и Киева. Когда пройдут новые переговоры, кто представит Россию — в материале URA.RU.
Что известно о новых переговорах
Какой состав делегаций новых переговоров
Министерство иностранных дел США заявляло, что предстоящие переговоры между Россией и США по ситуации в Украине не будут проводиться на министерском уровне. По словам руководителя пресс-службы ведомства Тэмма Брюса, участвовать должны должностные лица, не министерского уровня.
Кто представит РФ
На предстоящих переговорах между Россией и Соединенными Штатами российскую делегацию возглавят сенатор Георгий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.
В чем солидарны РФ и США
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин солидарны в вопросе необходимости укрепления двусторонних отношений между двумя странами. Как заявил в ходе официального брифинга в Белом доме пресс-секретарь Каролин Левитт, главы двух стран также согласились, что конфликт на Украине должен закончиться «долгосрочным миром».
Чего хочет Трамп хочет добиться с помощью переговоров
Трамп планирует добиться полного, а не частичного прекращения огня на Украине. По словам Левитт, глава США отправляет свою высококвалифицированную команду в Эр-Рияд, чтобы «бороться за мир».
Детали прекращения огня на Украине
На новых переговорах будут выработаны детали соглашения о прекращении огня на Украине. По словам Уиткоффа, после США ожидают полного завершения конфликта.
Встреча с украинцами
По данным Зеленского, встреча делегаций Украины и Соединенных Штатов состоится 24 марта в Саудовской Аравии. Это событие будет проходить в тот же день, когда запланированы консультации между США и Россией. Глава Украины отметил, что пока не ясно, будут ли диалоги проводиться одновременно или один за другим.
Как прошли предыдущие переговоры РФ и США
Как и когда прошли первые переговоры представителей двух стран
Первые переговоры между представителями США и России состоялись 18 февраля. Встреча прошла в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Беседа представителей двух стран шла 4,5 часа.
Российскую делегацию представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представили госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Обе стороны положительно оценили беседу. По итогам первого диалога Москва и Вашингтон условились улучшать свои отношения и наладить контакт после СВО. На Западе также предложили урегулировать украинский конфликт за три этапа.
Как прошли переговоры в Стамбуле
В конце февраля, 27 числа, в Стамбуле (Турция) состоялась вторая встреча между представителями США и России. Они проходили в закрытом формате. Дипломаты обсудили вопросы по налаживанию работы своих посольств. Встреча прошла в резиденции американского генконсула.
Темы конфликта на Украине и замороженных российских активов не обсуждались. Стороны рассмотрели системные проблемы, созданные предыдущей администрацией бывшего президента США Джо Байдена, и ряд проблемных вопросов, затрагивающих работу дипломатических миссий обеих стран.
Телефонный разговор Путина и Трампа
Уже 18 марта Путин и Трамп провели свою вторую телефонную беседу, продолжительность которой превысила два часа. Обсуждение было сосредоточено на процессе мирного урегулирования на Украине.
Украинский политолог Владимир Фесенко выразил мнение, что разговор принес положительные результаты для Киева. По его словам, договоренность о прекращении ударов по инфраструктуре на 30 дней может стать первым шагом к планомерному прекращению огня.
Как на близящееся разрешение ситуации реагирует Украина
Приостановка огня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к полному прекращению атак на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру. Об этом он написал на платформе социальных сетей X, отметив, что США предложили безоговорочное прекращение огня на линии фронта и Киев принял это предложение.
Путин поддержал предложение американского лидера Дональда Трампа о взаимном прекращении ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и поручил российским военным реализовать это решение. После частичного прекращения огня по энергообъектам Зеленский выдвинул новые условия, потребовав от США усилить контроль за выполнением этих договоренностей.
Санкции против РФ
Киев также ожидает увеличения санкционных мер против России со стороны США. О чем заявил Зеленский по итогам переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом. В то же время Уиткофф анонсировал ослабление антироссийских санкций.
«Красная линия» Киева или территориальный вопрос
Также Украина не намерена официально признавать утрату своих территорий, а также отказываться от вступления в НАТО и Евросоюз в рамках возможного мирного соглашения. Зеленский заявил, что территориальный вопрос будет подниматься на потенциальных мирных переговорах, но отказ от регионов, входящих в состав России, назвал «красной линией». По мнению украинского лидера, этот вопрос будет одним из самых «чувствительных и сложных» во время диалога.
Украина отказалась от переговоров с РФ и США
Украина не будет участвовать в предстоящих переговорах между делегациями Соединенных Штатов и Российской Федерации, которые запланированы на воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии. Об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, заявив что, нужно дождаться итогов телефонных переговоров между Трампом и Зеленским, чтобы узнать, когда пройдут переговоры с участием Киева.
Как на скорое разрешение конфликта смотрят остальные
Реакция Европы
Европейский союз категорически отклонил все условия, предложенные президентом России для урегулирования кризиса на Украине, заявил высокопоставленный представитель ЕС. Согласно сообщению Bloomberg, европейские страны не намерены идти на компромиссы с российским лидером при каких-либо условиях.
Эрдоган может обсудить по телефону с Путиным урегулирование конфликта
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе может созвониться с российским лидером, чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает проправительственная газета Hurriyet со ссылкой на свои источники.
Сообщается, что Эрдоган поддержал усилия Вашингтона в разрешении конфликта. Анкара готовится к диалогу с Москвой, чтобы обсудить те же вопросы.
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