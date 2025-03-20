20 марта 2025

Стало известно, когда проснется опасный вредитель, пожирающий пермские пихты

В Пермском крае уссурийский полиграф активизируется в середине мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские леса оказались бессильны перед пришельцем из Западной Сибири
Пермские леса оказались бессильны перед пришельцем из Западной Сибири Фото:

В Прикамье уссурийский полиграф выйдет из зимней спячки примерно в середине мая. Своим мнением с журналистами поделился доцент кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства ПГАТУ Александр Романов.

«Выход уссурийского полиграфа из зимней спячки ожидается примерно в середине мая. Пока температура воздуха в лесу ниже нуля градусов, ждать, что жук выползет из коры, не стоит», — отметил ученый в беседе с «РБК-Пермь».

По данным минприроды региона, насекомое уже повредило пихты на 23 территориях в 43 муниципалитетах Пермского края. Площадь распространения короеда превышает 3 000 гектаров. Наибольший ущерб нанесен деревьям в Добрянском и Пермском районах. О том, что уссурийский полиграф опаснее других вредителей, ранее предупреждал доцент ПГНИУ Виктор Ефимик.

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В Прикамье уссурийский полиграф выйдет из зимней спячки примерно в середине мая. Своим мнением с журналистами поделился доцент кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства ПГАТУ Александр Романов. «Выход уссурийского полиграфа из зимней спячки ожидается примерно в середине мая. Пока температура воздуха в лесу ниже нуля градусов, ждать, что жук выползет из коры, не стоит», — отметил ученый в беседе с «РБК-Пермь». По данным минприроды региона, насекомое уже повредило пихты на 23 территориях в 43 муниципалитетах Пермского края. Площадь распространения короеда превышает 3 000 гектаров. Наибольший ущерб нанесен деревьям в Добрянском и Пермском районах. О том, что уссурийский полиграф опаснее других вредителей, ранее предупреждал доцент ПГНИУ Виктор Ефимик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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