Стало известно, когда проснется опасный вредитель, пожирающий пермские пихты

В Прикамье уссурийский полиграф выйдет из зимней спячки примерно в середине мая. Своим мнением с журналистами поделился доцент кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры Института фундаментальных и прикладных агроэкобиотехнологий и лесного хозяйства ПГАТУ Александр Романов.
«Выход уссурийского полиграфа из зимней спячки ожидается примерно в середине мая. Пока температура воздуха в лесу ниже нуля градусов, ждать, что жук выползет из коры, не стоит», — отметил ученый в беседе с «РБК-Пермь».
По данным минприроды региона, насекомое уже повредило пихты на 23 территориях в 43 муниципалитетах Пермского края. Площадь распространения короеда превышает 3 000 гектаров. Наибольший ущерб нанесен деревьям в Добрянском и Пермском районах. О том, что уссурийский полиграф опаснее других вредителей, ранее предупреждал доцент ПГНИУ Виктор Ефимик.
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