Счетная палата проверит действия ЦБ в связи с ростом ключевой ставки

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Проверку планируется завершить в июне этого года
Проверку планируется завершить в июне этого года Фото:

Счетная палата начала анализ политики Банка России (ЦБ) за предыдущие два года. В рамках проверки изучается влияние на достижение стратегических целей социально-экономического развития России. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«Счетная палата начала анализ политики инфляционного таргетирования, которую ЦБ реализовывал в период с 2022 по 2024 год. Особое внимание при проверке будет уделено оценке влияния ключевой ставки на инвестиционную активность граждан и бизнеса, а также на отдельные параметры федерального бюджета» — пишут «Ведомости».

По результатам проверки Счетная палата намерена разработать рекомендации для улучшения координации между денежно-кредитной, бюджетной и экономической политикой. Работа над анализом должна быть завершена к июню текущего года.

Эксперты считают, что снижение ключевой ставки может произойти не ранее второго полугодия 2025 года. Это будет зависеть от показателей инфляции и экономической активности в стране. По мнению экономиста Александр Абрамова, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% после заседания совета директоров, которое запланировано на 21 марта. 

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Счетная палата начала анализ политики Банка России (ЦБ) за предыдущие два года. В рамках проверки изучается влияние на достижение стратегических целей социально-экономического развития России. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства. «Счетная палата начала анализ политики инфляционного таргетирования, которую ЦБ реализовывал в период с 2022 по 2024 год. Особое внимание при проверке будет уделено оценке влияния ключевой ставки на инвестиционную активность граждан и бизнеса, а также на отдельные параметры федерального бюджета» — пишут «Ведомости». По результатам проверки Счетная палата намерена разработать рекомендации для улучшения координации между денежно-кредитной, бюджетной и экономической политикой. Работа над анализом должна быть завершена к июню текущего года. Эксперты считают, что снижение ключевой ставки может произойти не ранее второго полугодия 2025 года. Это будет зависеть от показателей инфляции и экономической активности в стране. По мнению экономиста Александр Абрамова, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% после заседания совета директоров, которое запланировано на 21 марта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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