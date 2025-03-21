ВСУ начали молить о мире с Россией: карта СВО на Украине 21 марта

El Pais: часть военных ВСУ выступила за заключение мира с Россией
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ВСУ попытались прорвать оборону между Демидовкой и Прилесьем
ВСУ попытались прорвать оборону между Демидовкой и Прилесьем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некоторые украинские военные надеются на мир с Россией и нормализацию отношений, признавая, что конфликт уже проигран. Об этом бойцы ВСУ заявили в беседе с El Pais.

Однако Киев пытается улучшить свое положение на фронте. Так, украинские войска нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджи» в Курской области, а также попытались вновь прорваться через границу Белгородской области. Ход военных действий и карта спецоперации на 21 марта — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Курская область

В Курской области продолжаются военные действия за территории, контролируемые украинскими вооруженными силами. Украинская армия активно применяет дроны-камикадзе в районах Гуево, Горналь и Олешня. В Сумской области идут бои возле Басовки. Также, в ночь на 21 марта Украина атаковала газоизмерительную станцию «Суджа», ключевой пункт поставок газа из России в Европу.

Белгородская область

На территории Белгородской области продолжаются попытки украинских вооруженных сил прорвать оборону между Демидовкой и Прилесьем. Используя ограниченное количество техники, противник перебрасывает значительные силы для подготовки к возможному наступлению. Активные боестолкновения происходят в лесных зонах на периферии Демидовки, где противник интенсивно применяет дроны-камикадзе для ударов по объектам гражданского транспорта.

Донецкое направление

На донецком направлении российские войска продолжают атаковать ВСУ в населенном пункте Богатырь и ведут ожесточенные бои возле Разлива. В районе Константинополя проходят встречные бои, в которых российские силы успешно отражают контратаки ВСУ и постепенно продвигаются. На Покровском участке ВС РФ развивают успех в поселке Шевченко, частично находящемся в серой зоне. Восточнее идут тяжелые бои за Тарасовку.

Южнодонецкое направление

На Южно-Донецком направлении российские войска продолжают наступление в районах населенных пунктов Веселое, Шевченко, Вольное Поле и Разлив. Они также успешно отразили атаки у Новодаровки, пишет telegram-канал «Два Майора».

Запорожский фронт

На фронте в Запорожье вооруженные силы РФ продолжают боевые действия у Щербакова. Кроме того, они осуществляют наступательные операции против позиций украинских войск в районе Лобкового, где ВСУ активно сопротивляются.

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Некоторые украинские военные надеются на мир с Россией и нормализацию отношений, признавая, что конфликт уже проигран. Об этом бойцы ВСУ заявили в беседе с El Pais. Однако Киев пытается улучшить свое положение на фронте. Так, украинские войска нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджи» в Курской области, а также попытались вновь прорваться через границу Белгородской области. Ход военных действий и карта спецоперации на 21 марта — в материале URA.RU. Курская область В Курской области продолжаются военные действия за территории, контролируемые украинскими вооруженными силами. Украинская армия активно применяет дроны-камикадзе в районах Гуево, Горналь и Олешня. В Сумской области идут бои возле Басовки. Также, в ночь на 21 марта Украина атаковала газоизмерительную станцию «Суджа», ключевой пункт поставок газа из России в Европу. Белгородская область На территории Белгородской области продолжаются попытки украинских вооруженных сил прорвать оборону между Демидовкой и Прилесьем. Используя ограниченное количество техники, противник перебрасывает значительные силы для подготовки к возможному наступлению. Активные боестолкновения происходят в лесных зонах на периферии Демидовки, где противник интенсивно применяет дроны-камикадзе для ударов по объектам гражданского транспорта. Донецкое направление На донецком направлении российские войска продолжают атаковать ВСУ в населенном пункте Богатырь и ведут ожесточенные бои возле Разлива. В районе Константинополя проходят встречные бои, в которых российские силы успешно отражают контратаки ВСУ и постепенно продвигаются. На Покровском участке ВС РФ развивают успех в поселке Шевченко, частично находящемся в серой зоне. Восточнее идут тяжелые бои за Тарасовку. Южнодонецкое направление На Южно-Донецком направлении российские войска продолжают наступление в районах населенных пунктов Веселое, Шевченко, Вольное Поле и Разлив. Они также успешно отразили атаки у Новодаровки, пишет telegram-канал «Два Майора». Запорожский фронт На фронте в Запорожье вооруженные силы РФ продолжают боевые действия у Щербакова. Кроме того, они осуществляют наступательные операции против позиций украинских войск в районе Лобкового, где ВСУ активно сопротивляются.
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