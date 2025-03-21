ВСУ начали молить о мире с Россией

El Pais: часть военных ВСУ выступила за заключение мира с Россией
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Украинские военные надеются на мир с Россией
Украинские военные надеются на мир с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Некоторые украинские военные надеются на мир с Россией и нормализацию двусторонних отношений. В этом они признались в разговоре с испанскими журналистами, признавшись, что конфликт они уже проиграли. 

«Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией. <...> Это безумие, что все люди умирают», — признались бойцы ВСУ в беседе с El Pais. Один из них прямо заявил авторам материала, что Украина уже проиграла в противостоянии с Россией. 

Кроме того, журналисты отмечают изменения общественного мнения в Украине по поводу продолжения боевых действий. В начале конфликта большинство поддерживало активные действия, но сейчас число сторонников мирного решения заметно возросло.

С февраля 2025 года при поддержке США начались разговоры о перемирии между Россией и Украиной. Недавно в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о частичном прекращении огня на Украине — стороны конфликта не будут атаковать энергообъекты друг друга. После этого в МИД РФ сообщили, что Киев уже нарушил эти условия. В России неоднократно отмечали, что готовы к проведению переговоров с Украиной. При этом Путин подчеркивал, что для этого Украина должна соблюсти ряд условий. 

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Некоторые украинские военные надеются на мир с Россией и нормализацию двусторонних отношений. В этом они признались в разговоре с испанскими журналистами, признавшись, что конфликт они уже проиграли.  «Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией. <...> Это безумие, что все люди умирают», — признались бойцы ВСУ в беседе с El Pais. Один из них прямо заявил авторам материала, что Украина уже проиграла в противостоянии с Россией.  Кроме того, журналисты отмечают изменения общественного мнения в Украине по поводу продолжения боевых действий. В начале конфликта большинство поддерживало активные действия, но сейчас число сторонников мирного решения заметно возросло. С февраля 2025 года при поддержке США начались разговоры о перемирии между Россией и Украиной. Недавно в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о частичном прекращении огня на Украине — стороны конфликта не будут атаковать энергообъекты друг друга. После этого в МИД РФ сообщили, что Киев уже нарушил эти условия. В России неоднократно отмечали, что готовы к проведению переговоров с Украиной. При этом Путин подчеркивал, что для этого Украина должна соблюсти ряд условий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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