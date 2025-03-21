Некоторые украинские военные надеются на мир с Россией и нормализацию двусторонних отношений. В этом они признались в разговоре с испанскими журналистами, признавшись, что конфликт они уже проиграли.
«Мы должны попытаться нормализовать отношения с Россией. <...> Это безумие, что все люди умирают», — признались бойцы ВСУ в беседе с El Pais. Один из них прямо заявил авторам материала, что Украина уже проиграла в противостоянии с Россией.
Кроме того, журналисты отмечают изменения общественного мнения в Украине по поводу продолжения боевых действий. В начале конфликта большинство поддерживало активные действия, но сейчас число сторонников мирного решения заметно возросло.
С февраля 2025 года при поддержке США начались разговоры о перемирии между Россией и Украиной. Недавно в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились о частичном прекращении огня на Украине — стороны конфликта не будут атаковать энергообъекты друг друга. После этого в МИД РФ сообщили, что Киев уже нарушил эти условия. В России неоднократно отмечали, что готовы к проведению переговоров с Украиной. При этом Путин подчеркивал, что для этого Украина должна соблюсти ряд условий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.