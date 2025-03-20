Челябинка, накачавшая младенца наркотиками, пыталась выйти из СИЗО

21 марта 2025 в 12:31 Размер текста - 17 +

Женщину оставили в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Миасса (Челябинская область), убившая своего ребенка, накачав его наркотиками, попыталась выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, решение суда первой инстанции, которым ее отправили в изолятор на два месяца, у нее не получилось. «Челябинский областной с учетом позиции прокурора оставил решение суда первой инстанции без изменения. Жалобу адвоката — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что адвокат в своей жалобе просил отменить избранную ранее меру пресечения. Он ссылался на наличие у его подзащитной других детей. В качестве альтернативы он ориентировал суд на избрание домашнего ареста. Ребенок скончался в конце января. Сначала думали, что он умер от болезней. Но результаты судмедэкспертизы установили, что ребенок погиб от отравления наркотической смесью. Мать была задержана. Она призналась, что вводила младенцу инъекции, чтобы он не кричал. СКР по региону в отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «в » ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Прокуратура контролирует ход расследования. Также надзорное ведомства отслеживает ситуацию с расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В семье осталось еще трое детей. Сейчас они переданы бабушке. Решается вопрос о лишении матери родительских прав. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Миасса (Челябинская область), убившая своего ребенка, накачав его наркотиками, попыталась выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, решение суда первой инстанции, которым ее отправили в изолятор на два месяца, у нее не получилось. «Челябинский областной с учетом позиции прокурора оставил решение суда первой инстанции без изменения. Жалобу адвоката — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что адвокат в своей жалобе просил отменить избранную ранее меру пресечения. Он ссылался на наличие у его подзащитной других детей. В качестве альтернативы он ориентировал суд на избрание домашнего ареста. Ребенок скончался в конце января. Сначала думали, что он умер от болезней. Но результаты судмедэкспертизы установили, что ребенок погиб от отравления наркотической смесью. Мать была задержана. Она призналась, что вводила младенцу инъекции, чтобы он не кричал. СКР по региону в отношении женщины возбуждено уголовное дело по п. «в » ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Прокуратура контролирует ход расследования. Также надзорное ведомства отслеживает ситуацию с расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность). В семье осталось еще трое детей. Сейчас они переданы бабушке. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.