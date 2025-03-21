Депутат Куринный: нормативы Минздрава по числу роддомов в сельской местности пора пересмотреть

В городах, которые значительно удалены от региональных центров, родильные отделения нужно сохранить, чтобы беременные женщины не остались полностью без помощи врачей. А это значит, что нормативы Минздрава по необходимому количеству медучреждений для населения должны быть пересмотрены для таких территорий. Таким мнением с URA.RU поделился зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«У нас такое бывает: вот вам норматив, укладывайтесь в него, как хотите, — заявил парламентарий. — Приказали оптимизировать и поэтому закрыли родильное отделение, а город в 200 километрах от перинатального центра оказывается брошенным. Считаю, что для сельской местности, для отдаленных населенных пунктов нормативы по количеству медицинских учреждений должны быть пересмотрены».
По словам депутата, несмотря на общемировой тренд по централизации оказания специализированной помощи роженицам и новорожденным ни в коем случае нельзя допустить снижения доступности этого вида медицинских услуг. Особенно на территориях, где могут возникнуть сложности с транспортировкой пациентов, в том числе из-за климатических условий. Поэтому к оптимизации родовспомогательных учреждений нужно подходить очень аккуратно, а не выполнять чисто механически указания, которые спускаются сверху. Подробнее о том, почему в маленьких населенных пунктах России начали исчезать родильные отделения и чем это опасно, читайте в материале URA.RU.
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