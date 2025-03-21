Обвиняемый во взятке экс-замглавы Кетово Бабкин успел уволиться до задержания. Эксклюзив

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый во взятке экс-чиновник из Кетово уволился, но был задержан на рабочем месте
Обвиняемый во взятке экс-чиновник из Кетово уволился, но был задержан на рабочем месте Фото:
новость из сюжета
Арест экс-зама мэра Кетово Бабкина

Арестованный по обвинению во взяточничестве бывший первый заместитель Кетовского муниципального округа (Курганская область) Николай Бабкин успел уволиться до задержания силовиками. Об этом URA.RU узнало на суде по мере пресечения мужчине.

О том, что Бабкин уволился, он сообщил суду в ходе установления личности и места работы. «Трудился первым замглавы Кетовского округа. Уволен по собственному желанию», — ответил задержанный в ответ на вопросы судьи. Бабкин сообщил, что увольнение было датировано 14 марта.

Источники редакции, приближенные к кетовской администрации удивляются оперативности работы местных кадровиков. Они уверяют, что Бабкин был задержан на рабочем месте в понедельник, 17 марта. Вероятно, Бабкин мог приехать в мэрию, чтобы собрать свои вещи. Другие источники говорят, что заявление Бабкиным было подано заранее, а подписали его уже 14 числа.

Редакция обратилась за комментариями к представителям администрации. В мэрии ответили, что трудовой контракт с Бабкиным Н.Н. расторгнут. «В настоящее время работают следственные органы», — отмечено в ответе.

Ранее URA.RU сообщало, что первого замглавы Кетовского округа Николая Бабкина отстранили от работы. В тот же день стало известно о задержании его силовиками и обыске в кабинете. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки, а позднее арестовали и отправили в СИЗО.

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Арестованный по обвинению во взяточничестве бывший первый заместитель Кетовского муниципального округа (Курганская область) Николай Бабкин успел уволиться до задержания силовиками. Об этом URA.RU узнало на суде по мере пресечения мужчине. О том, что Бабкин уволился, он сообщил суду в ходе установления личности и места работы. «Трудился первым замглавы Кетовского округа. Уволен по собственному желанию», — ответил задержанный в ответ на вопросы судьи. Бабкин сообщил, что увольнение было датировано 14 марта. Источники редакции, приближенные к кетовской администрации удивляются оперативности работы местных кадровиков. Они уверяют, что Бабкин был задержан на рабочем месте в понедельник, 17 марта. Вероятно, Бабкин мог приехать в мэрию, чтобы собрать свои вещи. Другие источники говорят, что заявление Бабкиным было подано заранее, а подписали его уже 14 числа. Редакция обратилась за комментариями к представителям администрации. В мэрии ответили, что трудовой контракт с Бабкиным Н.Н. расторгнут. «В настоящее время работают следственные органы», — отмечено в ответе. Ранее URA.RU сообщало, что первого замглавы Кетовского округа Николая Бабкина отстранили от работы. В тот же день стало известно о задержании его силовиками и обыске в кабинете. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки, а позднее арестовали и отправили в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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