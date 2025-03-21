Арестованный по обвинению во взяточничестве бывший первый заместитель Кетовского муниципального округа (Курганская область) Николай Бабкин успел уволиться до задержания силовиками. Об этом URA.RU узнало на суде по мере пресечения мужчине.
О том, что Бабкин уволился, он сообщил суду в ходе установления личности и места работы. «Трудился первым замглавы Кетовского округа. Уволен по собственному желанию», — ответил задержанный в ответ на вопросы судьи. Бабкин сообщил, что увольнение было датировано 14 марта.
Источники редакции, приближенные к кетовской администрации удивляются оперативности работы местных кадровиков. Они уверяют, что Бабкин был задержан на рабочем месте в понедельник, 17 марта. Вероятно, Бабкин мог приехать в мэрию, чтобы собрать свои вещи. Другие источники говорят, что заявление Бабкиным было подано заранее, а подписали его уже 14 числа.
Редакция обратилась за комментариями к представителям администрации. В мэрии ответили, что трудовой контракт с Бабкиным Н.Н. расторгнут. «В настоящее время работают следственные органы», — отмечено в ответе.
Ранее URA.RU сообщало, что первого замглавы Кетовского округа Николая Бабкина отстранили от работы. В тот же день стало известно о задержании его силовиками и обыске в кабинете. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки, а позднее арестовали и отправили в СИЗО.
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