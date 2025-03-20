20 марта 2025

Губернатору Текслеру в Чебаркуле показали боевые беспилотники для СВО. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслеру на практике продемонстрировали работу беспилотников
Текслеру на практике продемонстрировали работу беспилотников Фото:

Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в 90-ой танковой дивизии, базирующейся в Чебаркуле, показали обучающий класс для операторов БПЛА и работу аппаратов на практике. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.

«Текслер в Чебаркуле посетил танковую дивизию, где осмотрел класс операторов БПЛА. Губернатору на практике продемонстрировали работу беспилотников», — сообщил корреспондент URA.RU.

Также двум военнослужащим 90-ой гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии торжественно были вручены региональные знаки отличия «За смелость и отвагу». Награды из рук губернатора получили замкомандира роты по военно-политической работе роты БПЛА Роман Исаргаков и начальник отделения кадров войсковой части 93992 Виталий Марадудин. «Для меня большая честь вручать недавно учрежденные региональные награды. Этот знак отличия присваивается за решительные действия, самоотверженность и мужество, проявленных в обстоятельствах с риском для жизни», — подчеркнул челябинский губернатор.

Текслер 21 марта работает в Миассе и Чебаркуле. В Миассе ранее губернатор посетил завод пожарных автомобилей ООО «Приоритет». Перед началом пожароопасного сезона глава региона не только посмотреть новинки предприятия, но и передал десять машин областной противопожарной службе.

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Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в 90-ой танковой дивизии, базирующейся в Чебаркуле, показали обучающий класс для операторов БПЛА и работу аппаратов на практике. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события. «Текслер в Чебаркуле посетил танковую дивизию, где осмотрел класс операторов БПЛА. Губернатору на практике продемонстрировали работу беспилотников», — сообщил корреспондент URA.RU. Также двум военнослужащим 90-ой гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии торжественно были вручены региональные знаки отличия «За смелость и отвагу». Награды из рук губернатора получили замкомандира роты по военно-политической работе роты БПЛА Роман Исаргаков и начальник отделения кадров войсковой части 93992 Виталий Марадудин. «Для меня большая честь вручать недавно учрежденные региональные награды. Этот знак отличия присваивается за решительные действия, самоотверженность и мужество, проявленных в обстоятельствах с риском для жизни», — подчеркнул челябинский губернатор. Текслер 21 марта работает в Миассе и Чебаркуле. В Миассе ранее губернатор посетил завод пожарных автомобилей ООО «Приоритет». Перед началом пожароопасного сезона глава региона не только посмотреть новинки предприятия, но и передал десять машин областной противопожарной службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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