Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в 90-ой танковой дивизии, базирующейся в Чебаркуле, показали обучающий класс для операторов БПЛА и работу аппаратов на практике. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места события.
«Текслер в Чебаркуле посетил танковую дивизию, где осмотрел класс операторов БПЛА. Губернатору на практике продемонстрировали работу беспилотников», — сообщил корреспондент URA.RU.
Также двум военнослужащим 90-ой гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии торжественно были вручены региональные знаки отличия «За смелость и отвагу». Награды из рук губернатора получили замкомандира роты по военно-политической работе роты БПЛА Роман Исаргаков и начальник отделения кадров войсковой части 93992 Виталий Марадудин. «Для меня большая честь вручать недавно учрежденные региональные награды. Этот знак отличия присваивается за решительные действия, самоотверженность и мужество, проявленных в обстоятельствах с риском для жизни», — подчеркнул челябинский губернатор.
Текслер 21 марта работает в Миассе и Чебаркуле. В Миассе ранее губернатор посетил завод пожарных автомобилей ООО «Приоритет». Перед началом пожароопасного сезона глава региона не только посмотреть новинки предприятия, но и передал десять машин областной противопожарной службе.
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