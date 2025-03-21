Экс-замначальника челябинского Ростехнадзора начали судить по новым эпизодам

21 марта 2025 в 15:58 Размер текста - 17 +

В суд передали второе дело в отношении Дмитрия Горбачева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Советский райсуд Челябинска направлено дело о новых эпизодах коррупции и превышения полномочий в отношении бывшего замначальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по государственном строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ходе следствия наложен арест на расчетные счета обвиняемого. Речь идет о периоде с ноября 2020 года по март 2021 года. Следствие считает, что тогда Горбачев принял от директора АО «ДЭП № 33» взятку в размере 700 тысяч рублей. За это он подписал акт проверки и заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства — автомобильной дороги требованиям проектной документации при наличии допущенных нарушений, которые не позволяли выдать соответствующее заключение. В этом же суде сейчас повторно рассматривается другое уголовное дело в отношении Горбачева. Материалы двух дел практически идентичны. Разнятся только взяткодатели, сумма взятки и периоды ее получения. По первому делу Горбачев уже получил два с половиной года в колонии. В суде было доказано, что в период с 30 сентября по 30 ноября 2019 он получил от директора ООО «ДСК 82» 500 тысяч рублей. За это Горбачев должен был выписать положительное заключение о соответствии объекта капстроительства после проверки итога работ на федеральной трассе. Однако работы на участке реконструкции на сумму более 54 млн рублей остались не выполнены. Но приговор суда был отменен, дело вернулось в суд первой инстанции для нового разбирательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Советский райсуд Челябинска направлено дело о новых эпизодах коррупции и превышения полномочий в отношении бывшего замначальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры области. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по государственном строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ходе следствия наложен арест на расчетные счета обвиняемого. Речь идет о периоде с ноября 2020 года по март 2021 года. Следствие считает, что тогда Горбачев принял от директора АО «ДЭП № 33» взятку в размере 700 тысяч рублей. За это он подписал акт проверки и заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства — автомобильной дороги требованиям проектной документации при наличии допущенных нарушений, которые не позволяли выдать соответствующее заключение. В этом же суде сейчас повторно рассматривается другое уголовное дело в отношении Горбачева. Материалы двух дел практически идентичны. Разнятся только взяткодатели, сумма взятки и периоды ее получения. По первому делу Горбачев уже получил два с половиной года в колонии. В суде было доказано, что в период с 30 сентября по 30 ноября 2019 он получил от директора ООО «ДСК 82» 500 тысяч рублей. За это Горбачев должен был выписать положительное заключение о соответствии объекта капстроительства после проверки итога работ на федеральной трассе. Однако работы на участке реконструкции на сумму более 54 млн рублей остались не выполнены. Но приговор суда был отменен, дело вернулось в суд первой инстанции для нового разбирательства.