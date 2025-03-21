«Агрессивная реклама»: предприниматель из ЯНАО обклеил весь город плакатами. Фото

Предприниматель обклеил рекламой Тарк-Сале и получит штраф
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Реклама появилась по всему Тарко-Сале
Реклама появилась по всему Тарко-Сале Фото:

Предприниматель обклеил рекламными плакатами Тарко-Сале в Пуровском районе ЯНАО, не получив на то разрешения. Теперь бизнесмену грозит штраф до 10 тысяч рублей, об этом сообщили в Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

«Агрессивная рекламная кампания организатора ярмарок обернулась для него серьезными проблемами. В погоне за клиентами он обклеил рекламой буквально весь город: от остановок общественного транспорта и столбов, до фасадов зданий, не удосужившись получить необходимые разрешения. Теперь, вместо ожидаемой прибыли, ему грозит штраф за порчу муниципального имущества», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района.

Должностные лица уже устанавливают имя предпринимателя. Расклейщику рекламы грозит штраф от 500 до 1500 рублей для физических лиц, и до 10000 для юридических лиц.

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Предприниматель обклеил рекламными плакатами Тарко-Сале в Пуровском районе ЯНАО, не получив на то разрешения. Теперь бизнесмену грозит штраф до 10 тысяч рублей, об этом сообщили в Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района. «Агрессивная рекламная кампания организатора ярмарок обернулась для него серьезными проблемами. В погоне за клиентами он обклеил рекламой буквально весь город: от остановок общественного транспорта и столбов, до фасадов зданий, не удосужившись получить необходимые разрешения. Теперь, вместо ожидаемой прибыли, ему грозит штраф за порчу муниципального имущества», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района. Должностные лица уже устанавливают имя предпринимателя. Расклейщику рекламы грозит штраф от 500 до 1500 рублей для физических лиц, и до 10000 для юридических лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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