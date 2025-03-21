Предприниматель обклеил рекламными плакатами Тарко-Сале в Пуровском районе ЯНАО, не получив на то разрешения. Теперь бизнесмену грозит штраф до 10 тысяч рублей, об этом сообщили в Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.
«Агрессивная рекламная кампания организатора ярмарок обернулась для него серьезными проблемами. В погоне за клиентами он обклеил рекламой буквально весь город: от остановок общественного транспорта и столбов, до фасадов зданий, не удосужившись получить необходимые разрешения. Теперь, вместо ожидаемой прибыли, ему грозит штраф за порчу муниципального имущества», — сообщили в официальном telegram-канале департамента транспорта и ЖКХ Пуровского района.
Должностные лица уже устанавливают имя предпринимателя. Расклейщику рекламы грозит штраф от 500 до 1500 рублей для физических лиц, и до 10000 для юридических лиц.
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