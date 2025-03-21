Трое курганских бизнесменов стали фигурантами дела о взятке в мэрии Кетово

В уголовном деле о взятке в отношении бывшего замглавы Кетовского муниципального округа (Курганская область) Николая Бабкина фигурируют три местных бизнесмена. Об этом URA.RU узнало во время суда, где избиралась мера пресечения экс-чиновнику.
«Может воздействовать на свидетелей дела», — сообщила следователь во время ходатайства о заключении экс-заммэра Кетово под стражу. В обвинительном заключении значились фамилии трех бизнесменов, которые участвовали или намеревались принять участие в передаче денег в обмен на незаконные договоренности.
Один из бизнесменов якобы был посредником и договаривался с Бабкиным о содействии в получении участка под торговлю в Кургане. Второй передал деньги в размере 600 тысяч. Еще один является фигурантом, поскольку пытался договориться о подобной услуге со стороны чиновника. Это силовики узнали из данных телефона одного из бизнесменов. Источники редакции из числа бывших силовиков утверждают, что фигурант-посредник ранее был судим.
Бывшего первого замглавы мэрии Кетово задержали 17 марта. Силовики провели обыски у него в кабинете и автомобиле. Бабкин был задержан, ему предъявили обвинение во взяточничестве. По версии следствия, чиновник получил 600 тысяч рублей и пообещал решить вопрос с земельным участком в Кургане для размещения нестационарного торгового объекта. До работы в Кетово Бабкин занимал руководящую должность в областном департаменте строительства и ЖКХ Курганской области. Сейчас он находится в СИЗО.
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