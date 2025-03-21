Трое курганских бизнесменов стали фигурантами дела о взятке в мэрии Кетово

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трое курганских бизнесменов фигурирют в деле о взятке
Трое курганских бизнесменов фигурирют в деле о взятке Фото:
новость из сюжета
Арест экс-зама мэра Кетово Бабкина

В уголовном деле о взятке в отношении бывшего замглавы Кетовского муниципального округа (Курганская область) Николая Бабкина фигурируют три местных бизнесмена. Об этом URA.RU узнало во время суда, где избиралась мера пресечения экс-чиновнику.

«Может воздействовать на свидетелей дела», — сообщила следователь во время ходатайства о заключении экс-заммэра Кетово под стражу. В обвинительном заключении значились фамилии трех бизнесменов, которые участвовали или намеревались принять участие в передаче денег в обмен на незаконные договоренности.

Один из бизнесменов якобы был посредником и договаривался с Бабкиным о содействии в получении участка под торговлю в Кургане. Второй передал деньги в размере 600 тысяч. Еще один является фигурантом, поскольку пытался договориться о подобной услуге со стороны чиновника. Это силовики узнали из данных телефона одного из бизнесменов. Источники редакции из числа бывших силовиков утверждают, что фигурант-посредник ранее был судим.

Бывшего первого замглавы мэрии Кетово задержали 17 марта. Силовики провели обыски у него в кабинете и автомобиле. Бабкин был задержан, ему предъявили обвинение во взяточничестве. По версии следствия, чиновник получил 600 тысяч рублей и пообещал решить вопрос с земельным участком в Кургане для размещения нестационарного торгового объекта. До работы в Кетово Бабкин занимал руководящую должность в областном департаменте строительства и ЖКХ Курганской области. Сейчас он находится в СИЗО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В уголовном деле о взятке в отношении бывшего замглавы Кетовского муниципального округа (Курганская область) Николая Бабкина фигурируют три местных бизнесмена. Об этом URA.RU узнало во время суда, где избиралась мера пресечения экс-чиновнику. «Может воздействовать на свидетелей дела», — сообщила следователь во время ходатайства о заключении экс-заммэра Кетово под стражу. В обвинительном заключении значились фамилии трех бизнесменов, которые участвовали или намеревались принять участие в передаче денег в обмен на незаконные договоренности. Один из бизнесменов якобы был посредником и договаривался с Бабкиным о содействии в получении участка под торговлю в Кургане. Второй передал деньги в размере 600 тысяч. Еще один является фигурантом, поскольку пытался договориться о подобной услуге со стороны чиновника. Это силовики узнали из данных телефона одного из бизнесменов. Источники редакции из числа бывших силовиков утверждают, что фигурант-посредник ранее был судим. Бывшего первого замглавы мэрии Кетово задержали 17 марта. Силовики провели обыски у него в кабинете и автомобиле. Бабкин был задержан, ему предъявили обвинение во взяточничестве. По версии следствия, чиновник получил 600 тысяч рублей и пообещал решить вопрос с земельным участком в Кургане для размещения нестационарного торгового объекта. До работы в Кетово Бабкин занимал руководящую должность в областном департаменте строительства и ЖКХ Курганской области. Сейчас он находится в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...