Директора челябинского фонда капремонта Тихоненко отправили в СИЗО

Центральный райсуд Челябинска арестовал на два месяца гендиректора регоператора капремонта Челябинской области Виктора Тихоненко. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU.
«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Тихоненко меру пресесечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 20 мая 2025 года», — огласила решение судья Елена Черненко.
Заседание проходило в закрытом режиме. Журналистов пустили лишь на оглашение решения. Поддержать Тихоненко пришли родственники и друзья.
Гендиректора регоператора капремонта Челябинской области Виктора Тихоненко задержали сотрудники ФСБ в рамках уголовного дела, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) за заключение контракта на ремонт дома по завышенной стоимости. Он действовал в интересах одной из коммерческих фирм.
По версии следствия, занимая пост гендиректора он вступил в преступный сговор с представителем ООО «Паритет». Между СНОФ «РО капитального ремонта МКД Челябинской области» и подрядчиком было заключено несколько соглашений на ремонт дома по улице Сони Кривой, 37. При этом один из контрактов не должен был быть заключен, так как ремонт дому не требовался.
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