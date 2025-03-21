В Курганской области следователи возбудили уголовное дело против курганского предпринимателя, занимающегося производством хлеба и мучных изделий. Предприниматель Вардан Саргисян обвиняется в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями, согласно ч.5 ст.33 ч.3 ст.285 УК РФ. Дело было возбуждено на основе материалов УФСБ России по Курганской области.
По данным следствия, в 2021 году начальник отдела сельского хозяйства администрации Варгашинского района, злоупотребляя своими полномочиями, подписал фиктивные акты полевого обследования и отбора земельных участков, оформленных на местного главу КФХ. «Пособниками были незаконно получены бюджетные денежные средства в виде субсидии за фактически невыполненные культуртехнические работы, которыми они распорядились по своему усмотрению», — сообщает следственное управление на своем сайте.
В ходе расследования установлено, что противоправными действиями фигурантов российскому бюджету был причинен ущерб на сумму не менее 4,4 млн рублей. В марте текущего года были проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого предпринимателя, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. Следствие продолжает работу по этому делу и планирует предъявить обвинение задержанному.
Ранее источники URA.RU сообщали, что в Кургане был задержан предприниматель Саргисян. В следственном комитете подтвердили, что работают по делу руководителя одного из хлебозаводов Кургана.
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