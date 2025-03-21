Курганского хлебопека Саргисяна задержали из-за махинаций в мэрии Варгашей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнесмен из Кургана был задержан в рамках дела о махинации в Варгашах
Бизнесмен из Кургана был задержан в рамках дела о махинации в Варгашах Фото:

В Курганской области следователи возбудили уголовное дело против курганского предпринимателя, занимающегося производством хлеба и мучных изделий. Предприниматель Вардан Саргисян обвиняется в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями, согласно ч.5 ст.33 ч.3 ст.285 УК РФ. Дело было возбуждено на основе материалов УФСБ России по Курганской области.

По данным следствия, в 2021 году начальник отдела сельского хозяйства администрации Варгашинского района, злоупотребляя своими полномочиями, подписал фиктивные акты полевого обследования и отбора земельных участков, оформленных на местного главу КФХ. «Пособниками были незаконно получены бюджетные денежные средства в виде субсидии за фактически невыполненные культуртехнические работы, которыми они распорядились по своему усмотрению», — сообщает следственное управление на своем сайте.

В ходе расследования установлено, что противоправными действиями фигурантов российскому бюджету был причинен ущерб на сумму не менее 4,4 млн рублей. В марте текущего года были проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого предпринимателя, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. Следствие продолжает работу по этому делу и планирует предъявить обвинение задержанному.

Ранее источники URA.RU сообщали, что в Кургане был задержан предприниматель Саргисян. В следственном комитете подтвердили, что работают по делу руководителя одного из хлебозаводов Кургана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области следователи возбудили уголовное дело против курганского предпринимателя, занимающегося производством хлеба и мучных изделий. Предприниматель Вардан Саргисян обвиняется в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями, согласно ч.5 ст.33 ч.3 ст.285 УК РФ. Дело было возбуждено на основе материалов УФСБ России по Курганской области. По данным следствия, в 2021 году начальник отдела сельского хозяйства администрации Варгашинского района, злоупотребляя своими полномочиями, подписал фиктивные акты полевого обследования и отбора земельных участков, оформленных на местного главу КФХ. «Пособниками были незаконно получены бюджетные денежные средства в виде субсидии за фактически невыполненные культуртехнические работы, которыми они распорядились по своему усмотрению», — сообщает следственное управление на своем сайте. В ходе расследования установлено, что противоправными действиями фигурантов российскому бюджету был причинен ущерб на сумму не менее 4,4 млн рублей. В марте текущего года были проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемого предпринимателя, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела. Следствие продолжает работу по этому делу и планирует предъявить обвинение задержанному. Ранее источники URA.RU сообщали, что в Кургане был задержан предприниматель Саргисян. В следственном комитете подтвердили, что работают по делу руководителя одного из хлебозаводов Кургана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...