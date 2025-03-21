ЕР поставила «на паузу» защиту стратегий по выборам в челябинский парламент

Предвыборный штаб «Единой России» взял паузу в проверке стратегий кандидатов на выборы в заксобрание Челябинской области по одномандатным округам. Время потребуется на исправление недочетов в представленных концепциях, сообщили источники URA.RU в партийных кругах.
«В последний раз „защищались“ со своими штабистами кандидаты, которые будут баллотироваться в Магнитогорске. Все прошло гладко», — пояснил инсайдер. Он также добавил, что с понедельника штаб, которым лично руководит вице-губернатор Роман Воллерт, начнет принимать «работы над ошибками» первопроходцев.
Так, в первый день защиты стратегий оказалось, что представленные планы грешат многочисленными недочетами — от игнорирования ситуации в округах до занесения «занятости на основной работе» в графу «риски кампании». Вопиющим же стало отсутствие в представленных штабу проектах агитационных материалов какого-либо упоминания о связи претендентов с «Единой Россией».
Следующий этап прошел куда более гладко. А на следующей неделе не сдавшие «экзамен» с первого раза придут на него повторно.
На выборах в челябинское заксобрание предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий.
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