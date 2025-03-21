Недалеко от границы с Россией заметили принца Британии на танке

Член британской королевской семьи Виндзоров — принц (Уэльса) Уильям проехался на танке в лагере Тапа (Эстония), который находится в 200 километрах от границы с РФ. Он это сделал в поездке, призванной поддержать операции альянса НАТО в Восточной Европе.
«Уильям, наследник британского престола и старший сын короля Карла, находился в лагере Тапа, примерно в 200 километрах (125 милях) от российской границы, осматривая боевые машины пехоты и катаясь на танке в полной камуфляжной военной форме. Принц Уильям надел военную форму, чтобы посетить британский контингент в городе Тапа в Эстонии в рамках поездки в поддержку операций НАТО в Восточной Европе», — передает Reuters.
Ранее URA.RU писало о возможной передислокации войск Великобритании из Эстонии на украинский фронт. По словам министра вооруженных сил монархии Люка Полларда, в Британии обеспокоены якобы нехваткой ресурсов для удержания военных одновременно и в Эстонии, и на Украине из-за ограниченного размера армии.
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