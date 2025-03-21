Похоронившие отца Киркорова заметили знак свыше на церемонии

Во время похорон народного артиста России Бедроса Киркорова на Троекуровском кладбище в Москве стих ветер и выглянуло солнце. Об этом рассказал друг усопшего Игорь Гранковский. Он посчитал, что перемена погоды — это знак свыше.
«Это божье благоденствие, божий знак. Поскольку ушел светлый человек, то и природа так отреагировала», — передает MK.RU слова Гранковского, который был на похоронах отца Филиппа Киркорова.
Другие участники церемонии отметили, что согласно народным поверьям, если погода во время похорон солнечная, значит, человек был хороший. Недалеко от могилы Киркорова-старшего находится захоронение известного модельера Валентина Юдашкина.
Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Церемония прощания прошла в Большом траурном зале кладбища, где собрались родственники и близкие усопшего, включая его сына, Филиппа Киркорова и его детей.
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