Челябинский экс-замгубернатора Гехт приступила к работе в статусе врио НАО. Фото

21 марта 2025 в 23:33 Размер текста - 17 +

О назначении Гехт стало известно 18 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Ирина Гехт возглавила Ненецкий автономный округ Бывший заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт официально приступила к своим обязанностям в статусе врио главы Ненецкого автономного округа (НАО). В Нарьян-Маре ее представили правительству и депутатам окружного собрания. Об этом политик написала в своем telegram-канале. Новость по теме Медалистка, чемпионка, идеальный немецкий: самые интересные факты о новом ненецком губернаторе Гехт «Представление провел полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. После сразу же провели рабочую встречу, на которой обозначили основные приоритеты. Один из них — конечно, социальная политика», — рассказал Гехт. Кроме того, Ирина Гехт выразила уверенность в том, что сформированное правительство Ненецкого автономного округа справится с поставленными задачами. Она отметила, что в команду вошли опытные профессионалы, способные реализовать масштабные инфраструктурные и инвестиционные проекты. Как сообщало URA.RU ранее, Ирина Гехт поблагодарила президента РФ Владимира Путина после назначения на пост врио губернатора Ненецкого автономного округа. Она заявила, что приступает к работе с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона. Российский лидер на встрече, которая прошла 18 марта, поручил Гехт уделить внимание территории НАО как важной ресурсной базе страны. Соответствующая информация была опубликована на сайте Кремля. Ирина Гехт приступила к работе в Нарьян-Маре Фото: Telegram-канал Ирины Гехт Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт официально приступила к своим обязанностям в статусе врио главы Ненецкого автономного округа (НАО). В Нарьян-Маре ее представили правительству и депутатам окружного собрания. Об этом политик написала в своем telegram-канале. «Представление провел полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. После сразу же провели рабочую встречу, на которой обозначили основные приоритеты. Один из них — конечно, социальная политика», — рассказал Гехт. Кроме того, Ирина Гехт выразила уверенность в том, что сформированное правительство Ненецкого автономного округа справится с поставленными задачами. Она отметила, что в команду вошли опытные профессионалы, способные реализовать масштабные инфраструктурные и инвестиционные проекты. Как сообщало URA.RU ранее, Ирина Гехт поблагодарила президента РФ Владимира Путина после назначения на пост врио губернатора Ненецкого автономного округа. Она заявила, что приступает к работе с новыми силами и готовностью вникать в особенности жизни региона. Российский лидер на встрече, которая прошла 18 марта, поручил Гехт уделить внимание территории НАО как важной ресурсной базе страны. Соответствующая информация была опубликована на сайте Кремля.