Медалистка, чемпионка, идеальный немецкий: самые интересные факты о новом ненецком губернаторе Гехт

Экс-куратор челябинской социалки Ирина Гехт стала врио главы Ненецкого АО

19 марта 2025 в 10:40 Размер текста - 17 +

В биографии ненецкого врио губернатора Ирины Гехт немало ярких моментов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшая первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт, уйдя с должности главы правительства Запорожья, спустя некоторое время заняла пост врио губернатора Ненецкого АО. Разговор с президентом Владимиром Путиным состоялся накануне вечером, и вряд ли кто-то сомневается, что в ближайшее время она станет полноправным главой региона. URA.RU собрало самые интересные факты о ней. Немцы, дворяне, репрессированные Новость по теме Путин назначил челябинского экс-замгубернатора Гехт врио главы НАО Ирина Гехт появилась на свет в 1969 году в городе Щучье Курганской области. Отец работал инженером, а мать строителем. Папа из саратовских немцев. Бабушка и дедушка преподавали там в университете. Причем бабушка — дворянских кровей. А дедушка вырос в немецком селе и до 23 лет вообще не говорил по-русски. Заговорил уже тогда, когда учился в университете, закончил вуз с отличием, остался в нем работать и там же познакомился с будущей супругой. Осенью 1941-го немцев стали высылать на восток. Бабушку с папой отправили в Казахстан, а дедушка оказался в Челябинске, в трудармии. Семья воссоединилась в Бердяуше, в спецпоселении. Бабушка с дедушкой работали учителями. Потом как-то оказались на учительской конференции в Челябинске, и там их заприметил директор 96-й школы с углубленным изучением немецкого языка. Он сделал все, чтобы перетащить бабушку с дедушкой в областной центр. Так они и попали в Челябинск и уже до старости преподавали в 96-й школе. Чемпионка, спортсменка и просто отличница В 1980-е годы родители будущей главы региона переехали в город Радужный (ХМАО), где в 1987 году Ирина окончила школу с золотой медалью и званием чемпионки города по бальным танцам. А уже в 2024 году, будучи в высоких чинах, занялась боксом — это оказалось хорошим средством от стресса. Новость по теме Челябинский вице-губернатор Ирина Гехт занялась боксом. Фото А образование продолжила уже в Челябинске. В 1992 году Гехт окончила истфак Челябинского государственного университета (ЧелГУ), а в 1998 году там же аспирантуру. В 2009 году защитила диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук «Формирование профессионально-ценностных ориентаций будущих специалистов социальной работы в вузе». Была доцентом кафедры ЧелГУ. Уже потом заинтересовалась историей Оренбургского казачьего войска, собрала много интересных материалов, готовила докторскую. Но так и не сложилось. Русская по паспорту Сейчас это звучит странно, но после высылки многие немцы считали, что национальность станет препятствием для карьеры в СССР. Поэтому, по настоянию родственников, Ирина в графе национальность советского паспорта вписала «русская». А вот фамилию оставила прежнюю. И немецкий выучила в совершенстве— даже диссертацию на нем защитила. Когда дед и бабушка уехали в Германию, съездила в гости. Многим на фоне российской ситуации 1990-х впечатлилась — но сама эмигрировать не захотела. Россия оказалась роднее. Хождение во власть В пандемию ковида Ирина Гехт на своем примере показала землякам безопасность вакцины — первой в области поставили привику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 2003 года Гехт — член совета при комитете по соцполитике областного парламента. В 2006 году ее избрали в Общественную палату области, в 2010-м она стала первым замминистра социальных отношений региона, а в феврале 2011 года возглавила само и ведомство. Полтора года спустя ее в первый раз назначили вице-губернатором Челябинской области по социальным вопросам. С тем, чтобы в сентябре 2014 перевести по инициативе губернатора Бориса Дубровского представителем региона в Совет Федерации. Гехт работала зампредом Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Она известна в качестве законодателя федеральным законопроектом «О социальной защите граждан, пострадавших от деятельности ПО «Маяк» и поправками в другие федеральные законы, касающиеся социальной защиты. На областном уровне — законопроектом «О социальном заказе в Челябинской области», Концепцией улучшения положения женщин Челябинской области, областной целевой программой «Дети Южного Урала», программами «Семья» и «Женщины Челябинской области». Окончила она и так называемую «школу губернаторов» при АП. Возвращение домой Челябинский губернатор Алексей Текслер поздравил бывшую подчиненную и нынешнюю коллегу с назначением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинскую область Гехт вернулась как первый вице-губернатор 11 июля 2019 года по просьбе нового главы региона Алексея Текслера, на следующий день после того, как Совет Федерации рассмотрел ее заявление о сложении сенаторских полномочий. Новому руководителю требовался человек, который сможет взять на себя самые сложные направления и «расстрельные» сферы. Гехт курировала министерство соцотношений, минздрав, минобр и Главное управление по труду и занятости. Из зоны СВО — в Арктику С начала апреля 2024 года Гехт, не афишируя этого, взяла неоплачиваемый отпуск и уехала в Запорожскую область. Спустя месяц работы фактически премьером правительства региона она попрощалась с челябинцами официально, чтобы занять новую должность де-юре. А уже в начале 2025 года заговорили о том, что ее ждет новое повышение. В середине января Гехт покинула правительство Запорожья, и начались упорные разговоры о будущем назначении ее заместителем полпреда Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В начале марта в политических кругах начали поговаривать, что повышение может быть и иным. Днем 18 марта в СМИ просочилась информация, что Ирина Гехт станет новым губернатором Ненецкого автономного округа. А вечером того же дня состоялся разговор с президентом, по итогам которого эта информация стала официальной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшая первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт, уйдя с должности главы правительства Запорожья, спустя некоторое время заняла пост врио губернатора Ненецкого АО. Разговор с президентом Владимиром Путиным состоялся накануне вечером, и вряд ли кто-то сомневается, что в ближайшее время она станет полноправным главой региона. URA.RU собрало самые интересные факты о ней. Немцы, дворяне, репрессированные Ирина Гехт появилась на свет в 1969 году в городе Щучье Курганской области. Отец работал инженером, а мать строителем. Папа из саратовских немцев. Бабушка и дедушка преподавали там в университете. Причем бабушка — дворянских кровей. А дедушка вырос в немецком селе и до 23 лет вообще не говорил по-русски. Заговорил уже тогда, когда учился в университете, закончил вуз с отличием, остался в нем работать и там же познакомился с будущей супругой. Осенью 1941-го немцев стали высылать на восток. Бабушку с папой отправили в Казахстан, а дедушка оказался в Челябинске, в трудармии. Семья воссоединилась в Бердяуше, в спецпоселении. Бабушка с дедушкой работали учителями. Потом как-то оказались на учительской конференции в Челябинске, и там их заприметил директор 96-й школы с углубленным изучением немецкого языка. Он сделал все, чтобы перетащить бабушку с дедушкой в областной центр. Так они и попали в Челябинск и уже до старости преподавали в 96-й школе. Чемпионка, спортсменка и просто отличница В 1980-е годы родители будущей главы региона переехали в город Радужный (ХМАО), где в 1987 году Ирина окончила школу с золотой медалью и званием чемпионки города по бальным танцам. А уже в 2024 году, будучи в высоких чинах, занялась боксом — это оказалось хорошим средством от стресса. А образование продолжила уже в Челябинске. В 1992 году Гехт окончила истфак Челябинского государственного университета (ЧелГУ), а в 1998 году там же аспирантуру. В 2009 году защитила диссертацию на соискание степени кандидата педагогических наук «Формирование профессионально-ценностных ориентаций будущих специалистов социальной работы в вузе». Была доцентом кафедры ЧелГУ. Уже потом заинтересовалась историей Оренбургского казачьего войска, собрала много интересных материалов, готовила докторскую. Но так и не сложилось. Русская по паспорту Сейчас это звучит странно, но после высылки многие немцы считали, что национальность станет препятствием для карьеры в СССР. Поэтому, по настоянию родственников, Ирина в графе национальность советского паспорта вписала «русская». А вот фамилию оставила прежнюю. И немецкий выучила в совершенстве— даже диссертацию на нем защитила. Когда дед и бабушка уехали в Германию, съездила в гости. Многим на фоне российской ситуации 1990-х впечатлилась — но сама эмигрировать не захотела. Россия оказалась роднее. Хождение во власть С 2003 года Гехт — член совета при комитете по соцполитике областного парламента. В 2006 году ее избрали в Общественную палату области, в 2010-м она стала первым замминистра социальных отношений региона, а в феврале 2011 года возглавила само и ведомство. Полтора года спустя ее в первый раз назначили вице-губернатором Челябинской области по социальным вопросам. С тем, чтобы в сентябре 2014 перевести по инициативе губернатора Бориса Дубровского представителем региона в Совет Федерации. Гехт работала зампредом Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Она известна в качестве законодателя федеральным законопроектом «О социальной защите граждан, пострадавших от деятельности ПО «Маяк» и поправками в другие федеральные законы, касающиеся социальной защиты. На областном уровне — законопроектом «О социальном заказе в Челябинской области», Концепцией улучшения положения женщин Челябинской области, областной целевой программой «Дети Южного Урала», программами «Семья» и «Женщины Челябинской области». Окончила она и так называемую «школу губернаторов» при АП. Возвращение домой Челябинскую область Гехт вернулась как первый вице-губернатор 11 июля 2019 года по просьбе нового главы региона Алексея Текслера, на следующий день после того, как Совет Федерации рассмотрел ее заявление о сложении сенаторских полномочий. Новому руководителю требовался человек, который сможет взять на себя самые сложные направления и «расстрельные» сферы. Гехт курировала министерство соцотношений, минздрав, минобр и Главное управление по труду и занятости. Из зоны СВО — в Арктику С начала апреля 2024 года Гехт, не афишируя этого, взяла неоплачиваемый отпуск и уехала в Запорожскую область. Спустя месяц работы фактически премьером правительства региона она попрощалась с челябинцами официально, чтобы занять новую должность де-юре. А уже в начале 2025 года заговорили о том, что ее ждет новое повышение. В середине января Гехт покинула правительство Запорожья, и начались упорные разговоры о будущем назначении ее заместителем полпреда Северо-Западного федерального округа (СЗФО). В начале марта в политических кругах начали поговаривать, что повышение может быть и иным. Днем 18 марта в СМИ просочилась информация, что Ирина Гехт станет новым губернатором Ненецкого автономного округа. А вечером того же дня состоялся разговор с президентом, по итогам которого эта информация стала официальной.