21 марта 2025

Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жильцов ветхого дома в Горнозаводске

Жильцы аварийного дома в Пермском крае добились возобновления расследования
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Горнозаводска пожаловались Александру Бастрыкину на нарушение их прав
Жители Горнозаводска пожаловались Александру Бастрыкину на нарушение их прав Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела по факту нарушения прав жильцов ветхого дома в Горнозаводске (Пермский край). Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России.

«Ранее дело было прекращено, однако ситуация с пятиэтажным домом по улице 30 лет Победы, построенным в 1969 году, продолжает вызывать обеспокоенность. Здание длительное время непригодно для проживания: в стенах трещины, разрушены перекрытия и фундамент. Несмотря на многочисленные жалобы жильцов и угрозу обрушения, дом официально не признан аварийным. Управляющая компания проводила только восстановление кровли, что не решает проблему в целом», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее ситуация уже освещалась в СМИ и находилась на контроле центрального аппарата СК России. Теперь руководителю следственного управления СК по Пермскому краю Денису Головкину поручено возобновить расследование и представить доклад о его результатах. Исполнение поручения взято на контроль.

Как рассказывало ранее URA.RU, Бастрыкин заступился за жильцов аварийного дома в Перми, взял на контроль ситуацию с жителями опасного дома в поселке Яйва и поручил расселить непригодный для проживания дом в Кунгуре.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела по факту нарушения прав жильцов ветхого дома в Горнозаводске (Пермский край). Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России. «Ранее дело было прекращено, однако ситуация с пятиэтажным домом по улице 30 лет Победы, построенным в 1969 году, продолжает вызывать обеспокоенность. Здание длительное время непригодно для проживания: в стенах трещины, разрушены перекрытия и фундамент. Несмотря на многочисленные жалобы жильцов и угрозу обрушения, дом официально не признан аварийным. Управляющая компания проводила только восстановление кровли, что не решает проблему в целом», — говорится в сообщении ведомства. Ранее ситуация уже освещалась в СМИ и находилась на контроле центрального аппарата СК России. Теперь руководителю следственного управления СК по Пермскому краю Денису Головкину поручено возобновить расследование и представить доклад о его результатах. Исполнение поручения взято на контроль. Как рассказывало ранее URA.RU, Бастрыкин заступился за жильцов аварийного дома в Перми, взял на контроль ситуацию с жителями опасного дома в поселке Яйва и поручил расселить непригодный для проживания дом в Кунгуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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