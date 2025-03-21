Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жильцов ветхого дома в Горнозаводске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возобновить расследование уголовного дела по факту нарушения прав жильцов ветхого дома в Горнозаводске (Пермский край). Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР России.
«Ранее дело было прекращено, однако ситуация с пятиэтажным домом по улице 30 лет Победы, построенным в 1969 году, продолжает вызывать обеспокоенность. Здание длительное время непригодно для проживания: в стенах трещины, разрушены перекрытия и фундамент. Несмотря на многочисленные жалобы жильцов и угрозу обрушения, дом официально не признан аварийным. Управляющая компания проводила только восстановление кровли, что не решает проблему в целом», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее ситуация уже освещалась в СМИ и находилась на контроле центрального аппарата СК России. Теперь руководителю следственного управления СК по Пермскому краю Денису Головкину поручено возобновить расследование и представить доклад о его результатах. Исполнение поручения взято на контроль.
Как рассказывало ранее URA.RU, Бастрыкин заступился за жильцов аварийного дома в Перми, взял на контроль ситуацию с жителями опасного дома в поселке Яйва и поручил расселить непригодный для проживания дом в Кунгуре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!